Linux abbandona supporto ai server IBM Cell Blade

L’ultima revisione e pulizia del codice relativo al kernel Linux ha fatto emergere il più che probabile abbandono del supporto all’hardware che equipaggia i server IBM Cell Blade risalente a due decenni fa, caratterizzato dai processori Cell BE, diffusi in diversi supercomputer dell’epoca.

L’architettura è la stessa della CPU che si trovava all’interno di PlayStation 3, poi anche usata in vari sistemi server Cell Blade, tra cui figurano anche quelli del supercomputer Roadrunner. Non venendo più usata da alcun utente o azienda, insieme all’ultima versione del kernel, non c’è motivo per gli sviluppatori di continuare a mantenere il supporto.

Linux abbandonerà il supporto ai processori IBM Cell Blade per via della mancanza di utilizzatori e manutentori che collaborano a mantenere il codice, facendo così mancare anche la possibilità di testare nuove patch o kernel per l’hardware.

L’ingegnere che si è occupato di inviare il set composto da 25 patch per la rimozione del supporto ha spiegato che:

“IBM Cell Blades utilizzava il processore Cell e il fattore di forma del server “blade”. Sono stati venduti come modelli QS20, QS21 e QS22 da circa il 2006 al 2012. Sono stati utilizzati in alcuni supercomputer (ad esempio Roadrunner) che sono stati da allora smantellati e non sono stati molto utilizzati altrimenti. Fino a poco tempo fa avevo ancora un QS22 funzionante, il che significava che ero in grado di mantenere il supporto della piattaforma funzionante, ma sfortunatamente quella macchina ora è morta. Non sono a conoscenza di alcun utente. Se c’è un utente che desidera mantenere il supporto upstream funzionante, possiamo prendere in considerazione di riportare indietro parte del codice come appropriato. … Rimuovi il simbolo di configurazione di livello superiore PPC_IBM_CELL_BLADE, quindi i simboli dipendenti PPC_CELL_NATIVE, PPC_CELL_COMMON, CBE_RAS, PPC_IBM_CELL_RESETBUTTON, PPC_IBM_CELL_POWERBUTTON, CBE_THERM e AXON_MSI. Quindi rimuovi i file C e le intestazioni associate e rifila il contenuto dell’intestazione inutilizzato (alcuni sono condivisi con PS3). Nota che PPC_CELL_COMMON sembra che creerebbe codice condiviso con PS3, ma non lo fa. È una reliquia di quando il codice era condiviso tra il supporto Blade e il supporto QPACE.”

L’eliminazione del supporto per i processori IBM Cell BE da Linux renderebbe più leggero di 6k il codice.