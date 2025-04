Linux abbandonerà il supporto al file system Apple HFS e HFS+

È stata avanzata la proposta di rimuovere i driver relativi ai file system Apple HFS e HFS+ dal kernel Linux entro il 2025. Apple ha abbandonato il supporto per Hierarchical File System (HFS) nelle versioni più recenti di macOS, limitandolo alla sola lettura a partire da macOS 10.6. Il file system HFS+, invece, continua a essere supportato. Tuttavia, il supporto sul kernel del pinguino è stato trascurato e scarsamente mantenuto, portando alla decisione sulla possibile eliminazione del relativo supporto.

Christian Brauner, noto sviluppatore Microsoft che collabora anche ai lavori sul kernel Linux, è la figura che ha suggerito la rimozione del supporto per HFS e HFS+ di Apple già da quest’anno. Si tratta sicuramente di una proposta ragionevole considerando l’abbandono del supporto per oltre un decennio, oltre al fatto che la stessa Apple non supporta più HFS su macOS 10.15 e versioni successive.

Hierarchical File System (HFS) è un file system sviluppato da Apple nel 1985 per i computer Macintosh, utilizzato fino al 1998 quando fu sostituito da HFS+. Organizza i file in una struttura gerarchica ad albero, usando B-tree per indicizzare file e cartelle, con un file catalogo per i metadati e un file di allocazione per tracciare i blocchi liberi. Supporta metadati come nomi di file fino a 31 caratteri e fork di risorse per informazioni specifiche delle applicazioni.

HFS divide il disco in blocchi e gestisce volumi fino a 2 TB, ma è limitato rispetto ai moderni file system. Ormai obsoleto, non è più supportato nelle recenti versioni di macOS, sostituito da HFS+ e successivamente da APFS per maggiore efficienza e capacità.

Chi necessita di accedere a file system HFS da Linux potrà comunque far uso di un driver FUSE che ne consente la lettura e la scrittura nello spazio utente. Un problema sollevato riguarda anche alcune distribuzioni che utilizzano il driver HFS+ per l’installazione su Mac con processori Intel, dove il file system può fungere da partizione di sistema EFI (ESP). Resta da vedere se verrà trovata una soluzione per questo caso o se si opterà per rimuovere solo il supporto per HFS, mantenendo quello per HFS+. Come di consueto, il destino di questi driver dipenderà dalla disponibilità di collaboratori disposti a mantenere il codice per HFS su Linux.