Linux già pronto per le NPU delle nuove CPU Intel Panther Lake

Intel ha da poco presentato le nuove CPU Panthe Lake, destinate ai portatili, con miglioramenti sostanziali sia alle prestazioni IA che a quelle della grafica integrata, caratterizzata dall’architettura Xe3 Celestial. Con i nuovi processori viene introdotta la nuova NPU 5, l’unità per l’accelerazione IA che rappresenta un passo avanti rispetto alla precedente versione presente su Lunar Lake. Linux è già pronto per il supporto, che è stato aggiunto al kernel già da mesi.

Linux supporta già da tempo le NPU di Intel Panther Lake

In concomitanza dell’evento “Tech Tour“, Intel ha presentato NPU 5, la nuova versione dei core dedicati per l’IA ottimizzata per Copilot+ di Microsoft, e progettata per migliorare le prestazioni rispetto alla precedente versione presente su Lunar Lake. Nonostante l’evento riguardasse principalmente Windows, il supporto Linux è già pronto: le patch per il driver del kernel IVPU sono state pubblicate un anno fa e già integrate nella versione 6.13. Il supporto è quindi già disponibile, ma alcune funzionalità sono ancora da affinare.

Sono inoltre mancanti anche i file binari, indispensabili per assicurare il funzionamento completo della NPU. Intel tende solitamente a rilasciarli in una data vicina al lancio effettivo dell’hardware, che avverrà nel 2026.

Manca inoltre ancora del lavoro per rendere completo il supporto per l’user space di Linux. L’unico software in grado di sfruttare le NPU 5 con il driver IVPU è infatti il plug-in OpenVINO AI, sviluppato sempre da Intel. Ciò non fa ovviamente che limitarne l’utilizzo, con un problema simile presente anche per la controparte di AMD, la quale ha anch’essa un supporto limitato. Chi tuttavia fa già uso di OpenVINO potrà già utilizzare senza problemi le NPU, non appena Panther Lake sarà disponibile all’acquisto.

Un altro aspetto interessante emerso dal Tech Tour riguarda gli acceleratori IAA (Intel Analytics Accelerator), in passato esclusiva dei processori Xeon. Le patch del driver Linux hanno confermato che Panther Lake e Wildcat Lake supporteranno questa funzionalità, ma Intel non ha fornito ulterioi dettagli durante l’evento. Probabilmente, l’azienda aspetta una data vicina al lancio dei portatili con i nuovi processori, per svelare di più.