Linux: Linus Torvalds critica lo sviluppo di Bcachefs nel kernel

In una serie di accese conversazioni via e-mail tra il creatore di Linux, Linus Torvalds, e lo sviluppatore Kent Overstreet sulla mailing list del kernel Linux, Torvalds ha espresso la sua forte insoddisfazione per il modo in cui le modifiche relative a Bcachefs sono state implementate nell’attuale Linux 6.11. Bcachefs è un file system Linux avanzato copy-on-write (COW) di nuova generazione il cui supporto è stato inizialmente aggiunto al kernel Linux 6.7. È destinato a competere con le funzionalità moderne di ZFS o Btrfs e con la velocità e le prestazioni di ext4 o XFS.

Overstreet, lo sviluppatore dietro Bcachefs, ha contattato Torvalds per mostrare gli aggiornamenti significativi al file system. Tuttavia, Torvalds ha espresso la sua frustrazione, sottolineando che le recenti richieste erano eccessivamente grandi. Inoltre, si discostavano dalla tradizionale attenzione rivolta a piccoli aggiornamenti incentrati sulla regressione. Torvalds ha infatti evidenziando il suo rammarico per l’unione di Bcachefs nel kernel, a causa del suo modello di sviluppo dirompente.

Linux: la difesa di Bcachefs da parte di Overstreet

Nonostante le critiche, Overstreet ha difeso Bcachefs, affermando che è più affidabile di Btrfs, specialmente in scenari in cui il recupero dei dati è cruciale. Lo sviluppatore ha citato numerosi casi e confronti in cui Bcachefs ha superato altri file system, tra cui XFS, in termini di robustezza e affidabilità. Torvalds ha risposto con scetticismo, suggerendo che un’adozione e una sperimentazione più ampie nelle principali distribuzioni Linux sarebbero state necessarie per convalidare tali affermazioni. Torvalds ha poi Ha sottolineato che le modifiche proposte da Overstreet non erano semplici correzioni, ma nuovi sviluppi sostanziali che hanno anche modificato i file non-bcachefs. Questo, secondo Torvalds, era un passo troppo lontano dalle rapide correzioni previste, che sono tipiche dopo una nuova release del kernel.

Per semplificare, dopo la fase di post-merge sono consentite solo piccole correzioni di bug per integrare le modifiche nel ciclo del kernel corrente. Tuttavia, il PR di Overstreet includeva più di semplici correzioni, includendo nuove funzionalità, che comportano sempre dei rischi. Di conseguenza, le modifiche sono state respinte. Attualmente, il file system è in fase di sviluppo attivo. Sebbene mostri un grande potenziale con caratteristiche impressionanti e una forte affidabilità dei dati, non è ancora abbastanza stabile da essere adottato dalle principali distribuzioni Linux come soluzione comprovata e affidabile. Per ulteriori dettagli è possibile consultare la mailing list del kernel con la conversazione completa tra Torvalds e Overstreet.