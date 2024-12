Linux Mint 22.1 “Xia”: ufficialmente disponibile la beta

Gli sviluppatori hanno da poco pubblicato le ISO in versione beta di Linux Mint 22.1 “Xia”, prevista per l’uscita a breve, proprio per la settimana natalizia. La beta anteprima può essere scaricata dalla pagina ufficiale per i test pubblici, dando la possibilità agli utenti di provare da subito tutti quelli che sono i cambiamenti.

Linux Mint 22.1 “Xia”: le novità in anteprima della beta

Tra le novità più importanti su Linux Mint 22.1 “Xia” non può che ovviamente esserci la nuova versione dell’ambiente desktop Cinnamon 6.4, il quale include adesso una nuova funzionalità, denominata “Luce notturna”, che consente di adattare l’illuminazione durante la sera per non affaticare la vista, insieme a un tema predefinito tutto nuovo, finestre di dialogo native, oltre che compatibilità migliorata con il gestore di finestre Wayland, impostazioni semplificate per l’audio, miglioramenti per notifiche, Nemo e tanto altro.

Non mancano migliorie anche per Software Manager, ora reso più veloce. Viene poi aggiornata l’utilità per la ridenominazione in gruppo dei file con un’opzione per rimuovere gli accenti dai nomi, oltre al supporto per le miniature anteprime nei file con formato .ora (Open Raster), modernizzazione per le dipendenze APT per una miglior gestione dei pacchetti, oltre che ottimizzazioni per la gestione energetica.

Linux Mint 22.1 continua a essere basato su Ubuntu 24.04 LTS, oltre che sul kernel Linux 6.8, rappresentando una versione che offrirà supporto a lungo termine, per garantire aggiornamenti di sicurezza fino al 2029.

La nuova versione beta è già disponibile al download dai mirror ufficiali nelle edizioni Cinnamon, Xfce e MATE per tutti coloro che hanno intenzione di provare in anteprima le nuove funzionalità, insieme a tutti i cambiamenti. Trattandosi di una versione non ancora stabile, bisognerà tenere a mente del verificarsi di possibili problemi di stabilità, malfunzionamenti o bug.

Entro la fine della settimana, un nuovo annuncio che sarà pubblicato nel blog ufficiale dovrebbe anticipare e svelare il giorno del lancio della versione stabile di Linux Mint 22.1. Tutti i dettagli dei cambiamenti sono invece disponibili nelle note di rilascio.