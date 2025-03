Linux Mint: gli sviluppatori ridisegnano il menu di Cinnamon

Dopo che lo scorso anno l’app di Cinnamon ha ricevuto una rivisitazione dell’interfaccia, gli sviluppatori di Linux Mint stanno tuttora ridisegnandone completamente l’aspetto per fornire una nuova esperienza d’uso.

Linux Mint: il menu di Cinnamon sta per essere completamente rivisto

Gli sviluppatori di Linux Mint sono attualmente impegnati nel rivedere completamente l’interfaccia di Cinnamon, lavorando nello specifico al menu dell’app. La riprogettazione prevede di mantenere uno schema a tre riquadri, ma con più informazioni e con un’accessibilità immediata per le cartelle più comuni, insieme a controlli sessione riposizionati e ridisegnati.

Viene poi aggiunta una nuova intestazione del profilo utente nella parte superiore del menu, allo scopo di aumentare maggiormente la personalizzazione, oltre che probabilmente fungere anche da comodo collegamento al pannello utente delle impostazioni.

I cambiamenti su Linux Mint dovrebbero riguardare anche il pannello di configurazione di Cinnamon, il quale offre già una robusta interfaccia che consente di nascondere, mostrare e personalizzare gli elementi, seguendo le modifiche schematiche di interfaccia già menzionate prima.

Gli sviluppatori non hanno tuttavia svelato molto per quanto riguarda le modifiche pianificate per il menu, nello specifico se queste si tratteranno di cambiamenti predefiniti oppure opzionali, per quegli utenti che lo desiderano. I cambiamenti e le impostazioni predefinite apportate all’ambiente desktop non sono infatti sempre gli stessi di quelli che poi si trovano su Mint, dato che si tratta comunque di un ambiente utilizzato anche in altre distribuzioni, esattamente come accade per GNOME, KDE, Xfce e molti altri.

Nel caso in cui questa nuova interfaccia dovesse però diventare quella predefinita sulla futura versione di Linux Mint 22.2, attesa per il rilascio più avanti nel corso di quest’anno, ci sarà comunque la possibilità da parte degli utenti di scegliere tra numerose applet alternative da Cinnamon Spices.

Oltre al menu applicazioni, è infine probabile che vengono introdotte ulteriori modifiche per la prossima versione della distribuzione Linux, che dovrebbe essere disponibile per la fine dell’estate.