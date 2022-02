Linux è davvero più sicuro di Windows e macOS?

Sistemi operativi e vulnerabilità: Windows un colabrodo, macOS più sicuro, Linux inarrivabile. Corrisponde al vero? Non sempre. Lo sanno bene gli addetti ai lavori e chi segue le evoluzioni di questo ambito. Eppure, è da lungo tempo parere largamente condiviso che le piattaforme legate all’ecosistema del pinguino siano capaci di garantire un livello di protezione più elevato dalle minacce del mondo informatico. A spiegarne il motivo, fornendo un elemento utile per meglio interpretare il contesto senza inciampare nella scarsa obiettività di pregiudizi e pareri personali, sono i ricercatori del team Project Zero di Google.

Linux più sicuro? Questione di velocità

Al netto delle eccezioni (1, 2), entro i confini del territorio Linux, si impiega generalmente meno tempo per correggere i problemi emersi. 25 giorni in media prendendo in considerazione l’ultimo triennio, a differenza dei 69 giorni per le falle che hanno interessato i Mac e degli 83 giorni per quelle riscontrate sui PC. Questo è il punto, ciò che fa la differenza: la rapidità. Di seguito la tabella che riepiloga con quali modalità e tempistiche sono stati presi in carico i bug segnalati tra il 2019 e il 2021.

La squadra, tra il 2019 e il 2021, ha rilavato e sottoposto all’attenzione degli sviluppatori un totale pari a 376 vulnerabilità. Sono poi state risolte nel 93,4% dei casi: il 26% ha riguardato le piattaforme Microsoft, il 23% quelle Apple e il 16% i sistemi Google. Di seguito altre statistiche interessanti dal report di Project Zero: