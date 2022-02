Intel Alder Lake: con Linux 5.18 ecco il supporto per l'EHFI

Sul finire dello scorso anno, Intel ha lanciato sul mercato i nuovi processori denominati Alder Lake che prevedono l’impiego di due tipologie di core: ad alte prestazioni (o P-Core) e ad alta efficienza (o E-Core). Grazie ad essi, l’azienda produttrice ha definitivamente dato il via all’approccio all’architettura ibrida sulle CPU per computer desktop, il tutto senza la benché minima fatica e con risultati che possono essere definiti come piuttosto buoni.

Intel Alder Lake: supporto per l’architettura ibrida con Linux 5.18

Alla gestione delle prestazioni dei core è adibito l’Intel Thread Director che attualmente trova pieno supporto solo ed esclusivamente su Windows 11. Ben presto, però, la situazione sarà affrontata egregiamente anche su Linux. Stando infatti ad un recente report diffuso da Phoronix, nella versione 5.18 del kernel Linux verrà aggiunto il supporto per l’Enhanced Hardware Feedback Interface (altrimenti noto come EHFI o anche HFI), il quale va a monitorare il sistema operativo e comunica con esso direttamente in tempo reale.

Si tratta di una novità particolarmente rilevante, in quanto l’implementazione dell’EHFI su Linux permetterà di ottimizzare le prestazioni e l’efficienza processori sui sistemi con CPU Core 12a gen, gestendo in maniera più appropriata le risorse e assegnando ai core carichi di lavoro adeguati a seconda della loro natura, ad esempio task prioritarie ai P-Core e applicazioni in background agli E-Core.

Al momento, però, non è dato sapere quando verrà rilasciato di preciso Linux 5.18, ma stando a quanto riferito sarà necessario aspettare almeno sino a maggio. L’attesa (che fortunatamente non dovrebbe essere lunghissima), comunque, verrà premiata, questo è poco ma sicuro.