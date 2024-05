Linux Red Hat Enterprise si aggiorna alla versione 8.10

Red Hat Enterprise, una delle più diffuse distribuzioni Linux pensate per il segmento professionale, come server, data center e workstation, si è da poco aggiornata ufficialmente alla versione 8.10 con numerose migliorie e molti cambiamenti che riguardano l’installazione del sistema, i protocolli di sicurezza, i flussi delle applicazioni e altro ancora.

Linux Red Hat Enteprise 8.10: le novità del nuovo aggiornamento

Tra le novità più importanti della nuova versione c’è sicuramente l’aggiornamento dell’image builder, adesso in grado di supportare diverse modalità di partizionamento, come auto-lvm, lvm e raw. La nuova versione include anche nuove opzioni avanzate per la personalizzazione dei profili di sicurezza, allo scopo di dare agli utenti la possibilità di adattarli più efficacemente all’interno dei loro progetti di sistema, favorendo una procedura di installazione più sicuro e ottimizzato.

Ovviamente un occhio di riguardo è stato rivolto alla sicurezza, con l’ultima SCAP Security Guide 0.1.72, la quale comprende profili aggiornati per il Compliance e Information Systems, insieme a un nuovo profilo in linea con il Payment Card Industry Data Security Standard 4.0. A essere aggiornate è anche l’API crittografica del kernel Linux (libkcapi), che ora passa alla versione 1.4.0, inserendo nuovi strumenti volti ad assicurare una maggior sicurezza dei dati, oltre che calcoli avanzati di hash-sum con l’opzione “-T”.

Linux Red Hat Enterprise 8.10 apporta significativi poi cambiamenti al servizio di tunneling TLS/SSL stunnel e al toolkit TLS OpenSSL: viene rafforzata la sicurezza e la difesa contro gli attacchi crittografici, migliorando al tempo stesso la compatibilità con gli ultimi standard di sicurezza. Allo stesso modo, tutti i linguaggi di programmazione e i database principali sono stati portati alle versioni più recenti, come Python 3.12, Ruby 3.3, PHP 8.2, MariaDB 10.11, PostgreSQL 16, Nginx 1.24 e altri.

Chi ha intenzione di aggiornare da versioni un po’ più vecchie, come la 7.9, può farlo direttamente in loco su diverse architetture. Chi invece ha intenzione di passare a Red Hat Enterprise da altri sistemi operativi, come AlmaLinux, CentOS, Oracle Linux e Rocky Linux, può farlo tramite l’utilità Convert2RHEL, ufficialmente supportata da Red Hat e che consente un passaggio fluido.

Linux Red Hat Enteprise 8.10 rappresenta l’ultimo aggiornamento minore della serie 8. Seguendo il programma di supporto di 10 anni, questa versione passerà dalla fase di supporto completo a quella di manutenzione fino al 2029.

Il changelog completo è disponibile nella pagina dedicata.