Linux scopre il Cache Aware Scheduling: Windows ce l'ha dal 2015

Il mondo Linux sta per ricevere una funzionalità che Windows 10 e 11 hanno già da un pezzo: il Cache Aware Scheduling. È una di quelle ottimizzazioni invisibili, ma fondamentali che permettono al sistema operativo di spremere ogni goccia di prestazioni dalla CPU senza che l’utente debba fare nulla. E a quanto pare, Linux ha appena scoperto che questa cosa esiste e funziona pure bene.

Le recenti patch del kernel Linux confermano l’arrivo imminente di questa tecnologia, con miglioramenti che in alcuni casi raggiungono il 44%. Non male per una funzione che Microsoft usa tranquillamente da quando Windows 10 girava sui computer di mezzo mondo. Ma andiamo con ordine, perché la storia è più interessante di quanto sembri.

Su Linux arriva il Cache Aware Scheduling, come funziona

Partiamo dalle basi. Ogni processore moderno ha diversi livelli di cache: piccole zone di memoria velocissima dove vengono conservati i dati usati più frequentemente. La cache L1 è minuscola, ma veloce come un fulmine, la L2 è un po’ più grande ma leggermente più lenta, e la L3 (quella che chiamano Last Level Cache o LLC) è ancora più grande, ma un pelo meno rapida. L’idea è che se un dato sta in cache, il processore lo recupera in un lampo. Se non c’è, deve andarlo a pescare nella RAM, che in confronto è lenta come una lumaca con l’artrite.

Il Cache Aware Scheduling è esattamente quello che dice il nome, uno scheduler che sa dove sta la cache e come è organizzata. Invece di sbattere i processi in giro a caso tra i vari core del processore, il sistema operativo cerca di tenerli dove possono sfruttare meglio la cache disponibile. L’obiettivo è massimizzare i “cache hit” (quando il dato che serve è già lì, pronto) e minimizzare i “cache miss” (quando si deve cercare altrove perdendo tempo prezioso).

Microsoft ha implementato questa tecnologia nel kernel di Windows 10, e l’ha portata avanti anche in Windows 11. Funziona in tandem con i driver hardware, tipo quelli del chipset AMD, per decidere in modo intelligente dove assegnare i vari compiti. Un esempio classico sono i processori AMD Ryzen con tecnologia X3D, Windows 11 sa quali core hanno accesso alla cache 3D V-cache enorme e assegna lì i carichi di lavoro che ne beneficiano di più.

Il risultato pratico è che il computer funziona meglio. Il sistema operativo sa come è fatto il processore e organizza il lavoro di conseguenza. Peccato che Microsoft sia sempre stata piuttosto avara di dettagli tecnici su come funziona esattamente il loro Cache Aware Scheduling. La documentazione ufficiale è scarsa.

Linux arriva con il solito ritardo

Le patch recenti per il kernel Linux introducono finalmente questa capacità, concentrandosi per ora sulla cache L3, che è quella dove gli effetti sono più evidenti. I miglioramenti sono concreti: fino al 44% in alcuni carichi di lavoro specifici. Non è un incremento universale su tutto, ma quando funziona, funziona parecchio bene.

Gli sviluppatori hanno deciso di partire dalla LLC primaria (la L3, appunto) perché applicare lo stesso principio alle cache di livello superiore, come la RAM, non sembra portare benefici aggiuntivi. È una scelta pragmatica.

Certo, è ironico che Linux arrivi così tardi su una tecnologia che Windows usa da anni, anche perché la community open source ama dipingere il proprio sistema come tecnologicamente superiore. Ma la realtà è che ottimizzare a questo livello richiede collaborazione stretta con i produttori di hardware, documentazione dettagliata e un sacco di test su configurazioni diverse. Tutte cose che Microsoft, con i suoi rapporti diretti con Intel e AMD, può fare più facilmente.

Una delle difficoltà di Linux è sempre stata la natura frammentata. Windows è un sistema operativo commerciale sviluppato da un’unica azienda con obiettivi chiari e partnership solide con i produttori di hardware. Linux è un ecosistema aperto, dove migliaia di sviluppatori lavorano su pezzi diversi del puzzle, spesso con priorità differenti.

Implementare ottimizzazioni di basso livello come il Cache Aware Scheduling richiede coordinamento, test estensivi e accesso a informazioni tecniche che non sempre sono pubbliche. Microsoft può sedersi al tavolo con AMD e Intel e ottenere tutte le informazioni che le servono. Gli sviluppatori del kernel Linux devono spesso lavorare con documentazione parziale o fare reverse engineering.

Non è una critica al modello open source, è solo la constatazione di un dato di fatto, alcune ottimizzazioni arrivano prima dove ci sono risorse dedicate e canali diretti con chi produce l’hardware.

Alla fine, l’importante è che il Cache Aware Scheduling stia arrivando anche su Linux. Gli utenti vedranno miglioramenti concreti nelle prestazioni, soprattutto su sistemi con processori moderni che hanno architetture di cache complesse. E magari, con un po’ di fortuna, la community open source riuscirà anche a migliorare ulteriormente il meccanismo.