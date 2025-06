AMD mantiene in vita AM4 con la nuova CPU Ryzen 5 5500X3D

La piattaforma AM4 di AMD, nonostante i suoi otto anni di vita, rimane ancora attiva grazie a nuovi modelli di CPU rilasciati ancora oggi. Anno dopo anno, l’azienda arricchisce questa piattaforma con nuovi processori, e l’ultima novità è il Ryzen 5 5500X3D, la CPU X3D attualmente più economica introdotto finora. Questo lancio, avvenuto in sordina e senza annunci ufficiali, è stato confermato sul sito web di AMD, dove la nuova variante è comparsa nella sezione dei prodotti completa di specifiche dettagliate.

AMD rilascia Ryzen 5 5500X3D: la più economica CPU X3D per AM4

AMD Ryzen 5 5500X3D si presenta come una variante del Ryzen 5 5600X3D, ma con frequenze inferiori. Dotato di 6 core e 12 thread, il processore opera con una frequenza base di 3 GHz e 4 GHz di frequenza massima. In confronto, il 5600X3D raggiunge i 3,3 GHz di base e frequenza massima di 4,4 GHz, mentre il Ryzen 5 5500 vanta una frequenza base ancora più alta, pari a 3,6 GHz. Le velocità ridotte del 5500X3D sono una caratteristica tipica dei processori X3D, dovuta alla particolare tecnologia di stacking dei die.

Ciò che rende AMD Ryzen 5 5500X3D particolarmente interessante è la sua cache L3 da 96 MB, identica a quella degli altri processori della serie 5000X3D. Il nuovo modello rappresenta quindi un’opzione davvero interessante per l’ambito videoludico, dove una cache più ampia può fare la differenza. Tuttavia, questo vantaggio comporta un consumo energetico maggiore: il 5500X3D ha un TDP di 105W, contro i 65W del Ryzen 5 5500.

Pensato per configurazioni da gioco a basso costo, AMD Ryzen 5 5500X3D è un’opzione interessante per chi cerca prestazioni di tutto rispetto, spendendo comunque una cifra più che ragionevole. Al momento, però, la disponibilità è limitata all’america latina, e il prezzo non è stato ancora annunciato ufficialmente, anche se si ipotizza un costo di circa 150 dollari.

È comunque molto positivo notare come, nonostante gli anni alle spalle, AM4 continui a ricevere supporto e nuovi modelli, a totale vantaggio dei consumatori. Una politica completamente opposta a quella di Intel, la quale continua a cambiare spesso piattaforma per le nuove generazioni di CPU, come nel caso di Nova Lake.