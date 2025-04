Linux: ulteriori miglioramenti ad AMD Preferred Core

Aggiunta in precedenza a Linux 6.9, la funzionalità “Preferred Core” di AMD, dedicata ai processori Zen più recenti, permette di sfruttare al meglio l’uso dei nuclei di elaborazione identificando i core in grado di raggiungere frequenze massime più elevate o che, per altre ragioni, dovrebbero essere privilegiati rispetto agli altri core del sistema per ottimizzare le prestazioni. Di recente, lo sviluppo del supporto nel kernel ha preso una direzione che ha lo scopo di rendere la funzionalità ancora più dinamica, permettendo di modificare la priorità dei core in tempo reale.

Dopo l’introduzione iniziale del supporto AMD Preferred Core su Linux, il lavoro degli sviluppatori si è concentrato sull’implementazione di un sistema di classificazione dinamica per alcuni processori Ryzen. Questa classificazione può variare durante l’esecuzione: ad esempio per i core con frequenze più alte o, nel caso dei processori Ryzen X3D, per quelli con accesso a una cache più ampia. Precedenti tentativi di implementare le classifiche dinamiche sul kernel avevano tuttavia incontrato ostacoli, mentre da poco è stata proposta una nuova soluzione che permette di venirne a capo.

Le patch inviate di recente adottano un nuovo approccio per aggiornare dinamicamente le preferenze dei core asimmetrici in base ai cambiamenti di priorità, senza la necessità di ricostruire la gerarchia del dominio dello scheduler, come spiegato dall’ingegnere AMD che ha lavorato al supporto:

“A subset of AMD Processors which support Preferred Core rankings can have these rankings change at runtime to bias the load balancing towards CPUs with higher frequency / larger cache.

In the current implementation, the CPU with the highest asym priority – “asym_prefer_cpu” is cached in the sched_group struct when building the sched domain hierarchy.

Previous approach to uncache the “asym_prefer_cpu” and compute it during load balancing was not popular as it not only lost the benefits of caching but also added more overhead in update_sg_lb_stats().

At OSPM’25, Vincent suggested retaining “asym_prefer_cpu” but updating it dynamically when the asym priority changes without needing to rebuild the entire sched domain hierarchy.

Introduce sched_update_asym_prefer_cpu() which traverses the local hierarchy on priority change and recomputes the “asym_prefer_cpu”. Since sched_group for !SD_OVERLAP domains are shared by all the CPUs in sched_group_span(sg) (see get_group() in kernel/sched/topology.c), updating the “asym_prefer_cpu” in the groups of the local hierarchy ensures all the CPUs in the group see the updated value.”