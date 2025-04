Linux 6.16 aggiunge il supporto iniziale per le GPU Apple M1 e M2

È stato aggiunto da poco nel ramo DRM-Misc-Next un importante aggiornamento per il driver Asahi, destinato a essere integrato nel ramo DRM-Next nella prossima finestra di unione di Linux 6.16, prevista per giugno. Si tratta dell’intestazione dell’API per lo spazio utente (UAPI) del driver Asahi, progettata per supportare le GPU dei processori della serie M di Apple.

Si tratta di un componente che rappresenta un elemento fondamentale per il futuro driver grafico del kernel Asahi. Tuttavia, a causa dell’uso del linguaggio di programmazione Rust e di alcune astrazioni del kernel non ancora pronte, oltre ad altri ostacoli tecnici, per ora verrà aggiunta solo l’intestazione dell’API utente, senza l’effettiva implementazione del driver DRM.

Linux 6.16: implementazione iniziale per il supporto GPU dei processori Apple M1 e M2

L’obiettivo di sviluppo da parte della collaboratrice, che sta lavorando alla relativa patch su Linux 6.16, è semplificare lo sviluppo dei driver Mesa in modo che questo funzioni con il kernel ufficiale senza dipendere da file di intestazione esterni. L’ambizione a lungo termine è portare il driver grafico del kernel Asahi nel kernel Linux principale, ma ciò richiederà ulteriori sforzi e perfezionamenti.

Motivo per cui, con l’arrivo nella nuova versione del kernel, il driver grafico non sarà ancora utilizzabile direttamente nel kernel principale. Al momento, il supporto si limita infatti ai modelli M1 e M2, e sarà necessario ulteriore lavoro per aggiungere il supporto anche per la GPU di Apple M4. L’intestazione UAPI per Asahi è stata inviata oggi attraverso una richiesta di inserimento per il ramo drm-misc-next. I driver Mesa Asahi AGX/Honeykrisp hanno nel frattempo ricevuto un aggiornamento molto importante, con una merge request che è stata integrata in Mesa 25.1 che permette di sfruttare l’API utente in fase di inserimento nel kernel, garantendo la compatibilità sia con i driver OpenGL sia con quelli Vulkan (Honeykrisp) e rendendoli operativi senza modifiche aggiuntive su un kernel adeguato e su una futura versione del kernel principale, ancora da definire.

Sebbene il lavoro per ottenere un supporto grafico completo per processori Apple M-Series su Linux sia ancora lungo, l’introduzione dell’intestazione UAPI segna ovviamente un passaggio importante.