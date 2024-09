Lionsgate userà l'IA di Runway nella produzione di film

Runway ha annunciato l’avvio di una collaborazione con Lionsgate che prevede l’accesso al catalogo della società di produzione per la creazione e addestramento di un nuovo modello di intelligenza artificiale generativa. La startup di New York è stata accusata di aver utilizzato video di YouTube e film pirata per il training del modello Gen-3 Alpha.

Pre e post produzione con IA

Lions Gate Entertainment Corporation (Lionsgate in forma abbreviata) è la società di produzione e distribuzione di molti film di successo, tra cui quelli delle serie John Wick e Hunter Games. Runway è invece la startup che sviluppa modelli text-to-video, il più recente dei quali è Gen-3 Alpha.

Nel comunicato stampa relativo alla partnership (la prima di questo genere) viene specificato che Runway utilizzerà il catalogo di Lionsgate per creare e addestrare un modello IA personalizzato che semplificherà il lavoro di registi, cineasti e altri talenti creativi. I tool dell’azienda di New York verranno utilizzati durante i processi di pre e post produzione.

Non ci sono ulteriori dettagli sull’accordo. Runway potrà addestrare il modello IA usando video per i quali ha ottenuto una licenza, ma non è chiaro se tutte le parti coinvolte riceveranno un compenso. Alcuni esperti del settore hanno criticato la partnership, in quanto è il primo passo che porterà alla sostituzione di registi e attori.

L’utilizzo crescente dell’intelligenza artificiale nel cinema ha portato a lunghi scioperi organizzati dai sindacati di sceneggiatori (WGA) e attori (SAG-AFTRA). Il Governatore della California (Gavin Newsom) ha recentemente firmato due leggi che vietano l’uso di repliche digitali generate dall’IA (voce e somiglianza) senza il consenso esplicito degli attori viventi e dei detentori dei diritti per gli attori defunti.