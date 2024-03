L'iPhone convince gli utenti a passare da PC a Mac

Sulla base dei dati di un nuovo studio che è stato condotto dal CIRP (Consumer Intelligence Research Partners), a fare da porta d’ingresso principale verso l’ecosistema di Apple per gli utenti che sono soliti acquistare prodotti di altre aziende c’è l’iPhone, similmente “lavoro” svolto dal Mac per chi proviene da PC.

L’iPhone è la porta d’ingresso per l’ecosistema Apple

Andando più in dettaglio, l’iPhone si è aggiudicato il podio come punto di ingresso in un ecosistema che comprende Mac, iPad, Apple Watch e altri prodotti. Molti tra coloro che acquistano il Mac per la prima volta erano infatti già integrati nell’ecosistema Apple tramite iPhone o iPad.

Secondo l’analisi, l’80% dei clienti che sono passati da un PC o Chromebook a un Mac nel 2023 non erano nuovi all’ecosistema Apple, ma possedevano già un iPhone, oppure un iPad o addirittura entrambi i device.

Ad ogni modo, il fascino degli iPhone e il loro crescente dominio nel mercato a stelle e strisce sono ampiamente riconosciuti. Anche l’iPad, però, propone un ingresso facilitato nella linea di prodotti Apple.

Da notare che nel 2014 c’erano 18 utenti iPhone per ogni utente Mac, sulla base dell’analisi sugli utili di Apple. Attualmente è più complesso raccogliere queste informazioni, ma è lecito presupporre che ci sono tra i 20 e i 30 utenti iPhone per ogni utente Mac.

Diversamente da quanto accade sul fronte mobile, il passaggio a un Mac richiede però un periodo di adattamento maggiore per chi è abituato a PC e Chromebook, in quanto viene proposto uno scenario totalmente differente che può creare qualche complicazione iniziale ai più.