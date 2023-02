Come vedere Lipsia-Manchester City in streaming

Lipsia-Manchester City è la sfida tra i tedeschi e gli inglesi per gli ottavi della Champions League, in scena nella cornice della Red Bull Arena. Si incrociano i destini di due squadre con ambizioni europee differenti, ma questa edizione del torneo ha già riservato parecchie sorprese e non è da escludere l’ipotesi che ce ne possano essere altre. Si parte alle ore 21:00 di mercoledì 22 febbraio.

Lipsia-Manchester City: guarda la partita in streaming

Per assistere al match si hanno a disposizione diverse opzioni. È possibile guardare la partita in diretta su Sky oppure sulla piattaforma Infinity+ in streaming, in entrambi i casi con telecronaca in italiano.

Grandi favoriti dai pronostici i Citizens, ma il pareggio in Premier League contro il Nottingham Forest potrebbe aver lasciato qualche strascico, mentre i biancorossi hanno rifilato un secco 0-3 in trasferta al Wolfsburg. Gli inglesi arrivano agli ottavi di finale dopo aver chiuso al primo posto il girone nel gruppo G, davanti al Borussia Dortmund. Per i tedeschi, invece, qualificazione comoda nel gruppo F alle spalle del Real Madrid.

Ai due allenatori, Rose e Guardiola, il compito di iniziare il match con il piede giusto. Queste le probabili formazioni in campo al fischio d’inizio.

Lipsia (3-42-1): Blaswich, Simakan, Orban, Gvardiol, Henrichs, Laimer, Schlager, Raum, Szoboszlai, Werner, André Silva;

Manchester City (4-3-3): Ederson, Walker, Ruben Dias, Aké, Bernardo Silva, De Bruyne, Rodri, Gündogan, Foden, Haaland, Grealish.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.