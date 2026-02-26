Liste desideri Amazon: mostreranno l'indirizzo di casa, cosa fare

Attenzione alle liste dei desideri pubbliche su Amazon. Fino a oggi chi comprava un regalo a un utente poteva vedere al massimo la sua città. Dal 25 marzo, l’indirizzo completo di spedizione verrà condiviso con i venditori terzi, e potrebbe essere visibile anche a chi ha fatto il regalo. Amazon lo spaccia come se fosse un miglioramento del servizio. Per migliaia di persone è un incubo.

Allarme privacy su Amazon: le liste desideri mostreranno dove si abita

Amazon ha inviato un’email a chi ha liste dei desideri per informare che dal 25 marzo 2026 verrà rimossa l’opzione per bloccare gli acquisti da venditori terzi sugli articoli delle liste. Quando qualcuno compra un regalo dalla propria lista, l’indirizzo di spedizione verrà condiviso con il venditore per la consegna. E durante il processo di tracciamento, aggiornamenti di spedizione, notifiche di consegna, quell’indirizzo potrebbe di dominio pubblico.

Amazon suggerisce di usare una casella postale o un indirizzo non residenziale per chiunque condivida le proprie liste con un pubblico. Tante grazie…

Chi rischia di più

Le prime a lanciare l’allarme, sono stati i creator di contenuti per adulti. Da anni usano le liste dei desideri di Amazon per ricevere regali da fan e abbonati, un sistema che funzionava proprio perché garantiva l’anonimato dell’indirizzo. Con questa modifica, chi non si accorge del cambiamento, non legge l’email di Amazon o non pensa di aggiornare le impostazioni rischia di ritrovarsi l’indirizzo di casa in mano a perfetti sconosciuti.

Ma il problema non riguarda solo le sex worker. Influencer, personaggi pubblici, attivisti, chiunque abbia una lista desideri pubblica è potenzialmente esposto. Come spesso accade, i rischi per la privacy che colpiscono prima le categorie più vulnerabili finiscono per riguardare tutti.

Amazon è riuscita a creare confusione persino sulla data di entrata in vigore. L’email parla del 25 marzo, ma la pagina delle impostazioni “Gestisci lista” indicava il 25 febbraio come data di inizio della condivisione degli indirizzi con i venditori terzi. Amazon ha confermato a 404 Media che la rimozione dell’opzione per bloccare i venditori terzi avverrà il 25 marzo. Un mese di margine, ammesso che l’informazione sia corretta questa volta.

Come proteggersi adesso

Per chi ha liste di desideri pubbliche, è il momento di controllare le impostazioni. Si può accedere alla gestione delle liste, selezionare “Gestisci lista” e da lì cambiare la privacy in “privata” o “condivisa” per limitare chi ha accesso, oppure rimuovere del tutto l’indirizzo di spedizione selezionando “nessuno” dal menu a tendina.

La maggior parte dei corrieri non mostra l’indirizzo completo nel tracciamento. Ma se un venditore terzo condivide l’indirizzo con l’acquirente come parte del processo di spedizione, Amazon dice che è fuori dal suo controllo. E alcuni servizi di consegna, soprattutto in America, inviano foto come prova di avvenuta consegna, che potrebbero rivelare dettagli sulla casa o sulla posizione che il destinatario preferirebbe tenere per sé.

Secondo Amazon è un modo per offrire una selezione più ampia di articoli agli acquirenti di regali. Che, tradotto, significa: più venditori terzi, più commissioni, più transazioni sulla piattaforma. La privacy degli utenti, a quanto pare, può essere sacrificata.