Come vedere Liverpool-Bayern Monaco in streaming

Liverpool-Bayern Monaco potrebbe tranquillamente essere la finale della prossima Champions League, invece è un’amichevole estiva: cambiano il contesto e il periodo dell’anno, ma non le suggestioni di un big match che si può vedere in streaming su DAZN. Il fischio d’inizio è in programma per le ore 13:30 di mercoledì 2 agosto. La sfida va in scena nell’Estremo Oriente, nella cornice del National Stadium di Singapore.

Guarda Liverpool-Bayern Monaco in streaming

Seguire l’incontro sarà interessante anche e soprattutto per vedere in azione gli acquisti arrivati dalla prima parte del calciomercato estivo. Su tutti, il sudcoreano Kim, ex del Napoli decisivo per la conquista dello scudetto da parte degli azzurri. Occhi puntanti anche su Sommer, che nella prossima stagione potrebbe difendere la porta dell’Inter.

Gli appassionati del grande calcio internazionale e chi simpatizza per una delle due squadre può guardare la partita in diretta streaming su DAZN, accompagnato dalla telecronaca di Tommaso Turci.

Tocca a Klopp e Tuchel trovare l’assetto migliore per partire dal primo minuto con il piede giusto. Sono queste le probabili formazioni schierate in campo al fischio d’inizio.

Liverpool (4-3-3): Alisson, Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson, Mac Allister, Clark, Jones, Salah, Jota, Nunez;

Bayern Monaco (4-2-3-1): Sommer, Pavard, Kim, de Ligt, Davies, Lainer, Goretzka, Sané, Musiala, Gnabry, Tel.

La sfida tra due big del calcio europeo dovrebbe essere piuttosto equilibrata. Ciò nonostante, i pronostici dei bookmaker danno leggermente favoriti i bavaresi.

La piattaforma, al 100% dedicata allo sport in streaming, trasmetterà in diretta tutte le partite della prossima Serie A, diedi incontri per ogni giornata: si partirà il 19 agosto. Attivando subito un abbonamento a DAZN sarà inoltre possibile vedere le più interessanti amichevole estive delle italiane: Juventus, Roma e Fiorentina saranno in campo già nei prossimi giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.