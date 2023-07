Come vedere Liverpool-Leicester in streaming

Liverpool-Leicester in campo per il Standard Chartered Singapore Trophy, nella cornice del National Stadium di Singapore. Le due rappresentanti della Premier League si sono date appuntamento per domenica 30 luglio, con il fischio d’inizio in programma quando in Italia saranno le ore 11:00. C’è la possibilità di vedere la partita in diretta streaming su DAZN.

Standard Chartered Singapore Trophy: guarda Liverpool-Leicester in streaming

Le rose dei due club si sono rafforzate nella prima fase della sessione estive del calciomercato con gli acquisti, rispettivamente, dell’ungherese Szoboszlai e dell’argentino Mac Allister da una parte, degli inglesi Winks e Coady dall’altra. Sarà l’occasione perfetta per metterli alla prova.

È possibile guardare la partita in diretta streaming su DAZN. La piattaforma ha scelto la voce di Alessio De Giuseppe per la telecronaca.

Ecco quali sono le probabili formazioni che i due allenatori, Klopp e Maresca, dovrebbero schierare al fischio d’inizio.

Liverpool (4-3-3): Alisson, Gomez, Konate, Van Dijk, Robertson, Mac Allister, Alexander-Arnold, Szoboszlai, Salah, Nunez, Diaz;;

Leicester (4-3-3): Hermansen, Castagne, Souttar, Vestergaard, Kristiansen, Ndidi, Soumare, Winks, Albrighton, Iheanacho, Daka.

Quasi inevitabilmente, i pronostici dei bookmaker danno i Reds come favoriti, ma attenzione alle ambizioni delle Foxes, intenzionati a rialzare la testa sotto la guida del nuovo tecnico italiano dopo una stagione negativa in Premier League chiusa alla posizione 18.

È il momento giusto per attivare un abbonamento a DAZN e garantirsi lo streaming delle migliori partite che compongono il tabellone di questa estate. Ricordiamo che partecipano al Soccer Champions Tour anche Juventus, Milan, Real Madrid e Manchester United. Da metà agosto ci sarà poi tutta la Serie A, dieci incontri su dieci per ogni giornata del campionato.

DAZN è la piattaforma di streaming con un’offerta studiata per gli appassionati di calcio. In questo periodo, trasmette le migliori partite estive, incluse quelle del Soccer Champions Tour che vede protagoniste Juventus, Milan, Barcellona, Real Madrid, Arsenal e Manchester United, ma anche quelle di Inter, Roma, Fiorentina e molte altre squadre ancora. Per chi attiva un abbonamento, dal 19 agosto toccherà poi alla nuova stagione di Serie A, con dieci incontri su dieci in ogni giornata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.