Come vedere Liverpool-Real Madrid in streaming

Liverpool-Real Madrid è il big match che accende questo martedì sera di Champions League. L’ottavo di finale che mette di fronte inglesi e spagnoli, in scena nella cornice dello stadio Anfield, si disputa tra due delle squadre pretendenti al titolo finale. Il fischio d’inizio è in programma alle ore 21:00 del 21 febbraio, in concomitanza con quello dell’altra sfida in calendario per questa sera ovvero Eintracht-Napoli.

Liverpool-Real Madrid: guarda la partita in streaming

Gli appassionati del grande calcio e i tifosi hanno la possibilità di guardare la partita in diretta su Sky e sulla piattaforma Infinity+ in streaming, con telecronaca in italiano. I pronostici vedono leggermente favoriti i Reds, ma solo per il fattore campo, considerando quale sia la confidenza dei rivali Blancos con la coppa dalle grandi orecchie.

Il Liverpool è arrivato agli ottavi di finale dopo essersi qualificato come secondo del gruppo A (dietro al Napoli), mentre il Real Madrid dominando il gruppo F (davanti al Lipsia).

Diamo uno sguardo alle probabili formazioni che Klopp e Ancelotti dovrebbero schierare al via.

Liverpool (4-3-3): Alisson, Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson, Bajcetic, Fabinho, Henderson, Salah, Gakpo, Jota;

Real Madrid (4-3-3): Courtois, Carvajal, Militao, Rudiger, Alaba, Kroos, Camavinga, Modric, Valverde, Benzema, Vinicius Jr.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.