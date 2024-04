Lo SCONTO del 43% ti farà pagare questi AURICOLARI solo 19€!

Non hai degli auricolari senza fili o i tuoi non funzionano più? Non disperare! Su Amazon è appena approdato un corposissimo sconto del 43% che permette agli auricolari Bluetooth JVC Gumy True Wireless di crollare di prezzo, da 34,99€ ad appena 19,99€! Scopriamo subito tutte le loro caratteristiche.

Tutte le caratteristiche degli auricolari JVC

Leggeri e compatti, questi auricolari di JVC si adattano perfettamente all’orecchio, risultando comodi in qualsiasi situazione. I morbidi gommini in silicone assicurano una stabile aderenza, evitando fastidiose cadute anche durante i movimenti più intensi, come durante i tuoi allenamenti

La tecnologia Bluetooth 5.1 assicura una connessione stabile e senza interruzioni su qualsiasi dispositivo, permettendoti di goderti la tua musica preferita senza che si abbiamo fastidiose disconnessioni. Inoltre, il fatto che siano senza cavi ti permette di muoverti liberamente durante le tue attività quotidiane e non solo.

E con un’autonomia fino a 5 ore di riproduzione (e una custodia di ricarica compatta che offre ulteriori 10 ore di autonomia), potrai goderti ore di musica ininterrotta ovunque tu sia. Gli auricolari sono resistenti agli schizzi e al sudore grazie alla certificazione IPX4, garantendo un utilizzo senza preoccupazioni anche durante l’allenamento o le giornate piovose.

Il tutto è completato dai controlli touch, attraverso i quali riuscirai a gestire facilmente la tua musica, le chiamate e l’assistente vocale. Nonostante il prezzo, quindi, non manca davvero nulla a questi auricolari di JVC!

Vivi la tua musica in comodità grazie alla connessione senza fili degli auricolari JVC Gumy True Wireless, il tutto a soli 19,99€! Si tratta di un ribasso che ti permetterà di risparmiare ben 15,00€ rispetto al prezzo originale di 34,99€!