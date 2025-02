Lo smartwatch al femminile è HUAWEI WATCH GT 4, elegantissimo

Uno smartwatch che al polso fa sempre la sua figura. Con questa estetica curata nei particolari e un design che è al contempo elegante e sinuoso, HUAWEI WATCH GT 4 è un prodotto di cui non fare a meno. Ideale per chi stava cercando un prodotto intelligente ma comunque indossabile in qualsiasi occasione. Su Amazon lo acquisti a soli 179€ con uno sconto del 28% ora disponibile in pagina. Non perdere tempo e completa l’acquisto con un click.

HUAWEI WATCH GT 4, uno smartwatch che fa l’eleganza sua

Anche se a prima vista HUAWEI WATCH GT 4 potrebbe apparire come un più classico orologio da polso, in realtà nasconde al suo interno un cuore altamente tech. Prima di svelarti di cosa è in grado, nota come la sua cassa da 42mm in colorazione oro è sottile ed elegante e di come il cinturino in colorazione bianca gli regali un tocco casual ma allo stesso tempo fine per poterlo indossare in qualsiasi occasione. Si abbina sia al tuo smartphone Android che iOS e non lascia niente al caso.

Basta un tocco per risvegliare la sua intelligenza ed avere a disposizione decine e decine di funzioni da scoprire. Il display è luminoso, colorato e personalizzabile a piacimento. Scorri nel menù per poter accedere ai sensori integrati che si prendono cura del tuo corpo e analizzano le prestazioni. In modo particolare puoi consultare dati sul cuore, sul sonno ma anche sul ciclo mestruale, sui livelli di ossigeno nel sangue e così via. Tra le modalità sportive puoi scegliere tra 100 diverse impostazioni e monitorare l’attività quotidiana con rilevazioni affidabili e realistiche grazie anche al GPS integrato.

Che altro dirti, non mancano all’appello una batteria che regala fino a 7 giorni di autonomia e un sistema che ti consente di effettuare chiamate via Bluetooth, consultare le notifiche e così via.

A soli 179€ su Amazon, HUAWEI WATCH GT 4 è lo smartwatch che fa dell’eleganza una caratteristica propria. Collegati e approfitta dello sconto del 28% con un click.