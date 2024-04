Lo SMARTWATCH INDISTRUTTIBILE costa solo 200€ con l'offerta Amazon!

Sei un tipo alquanto temerario e i tuoi device devono essere pronti a tutto? Allora Garmin Instinct 2S è lo smartwatch adatto al tuo stile di vita. Con un design “rugged”, sarà pronto a seguirti ovunque. Ti farà, inoltre, piacere sapere che è scontato del 33%, arrivando a costare 200,49€, al posto dei classici 299,99€!

Tutte le caratteristiche dello smartwatch indistruttibile

Con una cassa in fibra rinforzata e una resistenza all’acqua che raggiunge i 100 metri, questo smartwatch è costruito per resistere agli urti, alle temperature estreme e alle avventure più audaci. Inoltre, la sua batteria ti libera dalla preoccupazione della ricarica, garantendoti fino a 21 giorni di utilizzo in modalità smartwatch e 22 ore in modalità GPS.

E per gli sportivi, questo è un vero e proprio allenatore al polso. Con oltre 30 funzioni precaricate, potrà monitorare le tue prestazioni con metriche avanzate, dalle dinamiche di corsa al VO2 max, dai tempi di recupero al Training Load.

Mentre, per gli avventurieri, la navigazione GPS è davvero all’avanguardia. Agganciando contemporaneamente più sistemi satellitari, ti offre dati di posizione accurati anche negli ambienti più impervi. L’altimetro, il barometro e la bussola sono i tuoi strumenti per orientarti e tracciare il tuo percorso, mentre la funzione TracBack è la sicurezza di poter sempre ritrovare la strada di casa.

Ma l’Instinct 2S non è solo per l’avventura; è un compagno per la vita quotidiana. Ti permette di rimanere connesso visualizzando le notifiche del tuo smartphone e di inviare SMS di emergenza ai tuoi contatti. Potrai, ovviamente, personalizzare il quadrante con le tue foto o design predefiniti e ampliare le sue funzionalità scaricando nuove app e widget.

Parti verso la tua nuova avventura con il Garmin Instinct 2S al polso. Fallo tuo subito per soli 200,49€, grazie allo sconto del 33%!