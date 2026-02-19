Lo smartwatch più elegante è di Xiaomi: 4 versioni in offerta Amazon

Bello e così elegante da non apparire neanche uno smartwatch. Quando indossi Xiaomi Watch S4, sembra un più classico orologio da polso, ma poi basta interagirci per scoprire che è uno smartphone in miniatura, se non persino di più. Disponibile quattro colorazioni differenti, puoi farlo tuo nella versione che preferisci e usarlo giorno e notte senza mai stancarti. Ricco di funzioni, è da prendere al volo ora che su Amazon è in offerta con un ribasso del 17%: mettilo in carrello a partire da 133,03€.

Xiaomi Watch S4 cattura l’attenzione e ti conquista con le sue funzioni

Tra tutti gli smartwatch in commercio, Xiaomi Watch S4 è un candidato che cattura subito la tua attenzione. È rifinito nei minimi particolari ed è realizzato seguendo un design veramente sofisticato. Infatti, non solo illude chi lo vede che si tratta di un più classico orologio da polso, ma è anche funzionale. Attraverso il suo quadrante rotondo, la sua sottigliezza e il suo peso minimo, lo utilizzi nel quotidiano senza che mai si faccia sentire di troppo. Altro aspetto fondamentale? È realizzato con materiali di prima scelta per essere robusto e resistente all’acqua fino a 5 ATM.

Connettilo al tuo smartphone e vivi una vera e propria estensione del tuo telefono. Da ora in poi ti basta sollevare il polso per sapere cosa accade dentro e fuori il tuo corpo. Con il display AMOLED da 41mm hai una visione colorata, luminosa e ideale per leggere le notifiche con un colpo d’occhio. I sensori integrati al suo interno? Si occupano sia della salute (cuore, sonno, temperatura cutanea, ciclo mestruale e tanto altro) che dello sport (+150 modalità di allenamento con monitoraggio della pressione sanguigna e GPS integrato) per offrirti il meglio. Tra le sue altre caratteristiche ci sono una batteria che dura ben 8 giorni con una sola ricarica, impostazioni per la tua sicurezza personale (sirena, SOS e posizione condivisa) così come un chip NFC integrato per pagare contactless se lo ritieni comodo.

L’offerta è su Amazon

Con uno sconto del 17% che trovi su Amazon, comprare Xiaomi Watch S4 è la scelta migliore che potresti fare. Collegati subito e mettilo in carrello in una delle 4 colorazioni disponibilie a partire da 133,03€.