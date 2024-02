Lo standard dei token sperimentali ERC-404 fa nascere un dibattito

Mentre la community delle criptovalute è ancora entusiasta dell’imminente lancio di Wormhole – è già stato eseguito uno snapshot dei wallet idonei – è emersa una nuova storia: lo standard sperimentale dei token ERC-404. Questo nuovo standard di token è stato accolto con reazioni contrastanti.

Nel frattempo, nel mercato delle criptovalute, Avalanche (AVAX), una delle migliori criptovalute, ha registrato un’ottima performance, in linea con il mercato rialzista generale. Nel mondo delle ICO, InQubeta (QUBE), una delle nuove ICO e delle criptovalute emergenti più promettenti, si avvicina ai 10 milioni di dollari di prevendita.

InQubeta (QUBE): attività di prevendita impressionante

InQubeta (QUBE) continua la sua impressionante prestazione in fase di prevendita, avvicinandosi al sorprendente traguardo di 10 milioni di dollari di raccolta fondi. La sua notevole prestazione in fase di prevendita, con oltre 9,7 milioni di dollari di finanziamenti iniziali, è dovuta alla sua novità e all’incredibile potenziale di crescita.

Nella settima fase della prevendita, un token costa solo 0,0224 $ e gli analisti prevedono un rialzo di 70x dopo il lancio. Ciò la rende una prevendita consigliata e forse la migliore nuova criptovaluta in cui investire, fatto che spiega la frenesia intorno a questa migliore ICO.

Sebbene il suo sbalorditivo potenziale di crescita sia una delle sue principali attrattive, ha molto di più da offrire. Si trova all’intersezione tra AI e blockchain e cerca di trasformare il settore dell’AI in rapida ascesa. Alcune delle questioni urgenti che intende affrontare sono la raccolta di fondi e l’accessibilità, che realizzerà costruendo una piattaforma di crowdfunding basata su criptovalute e un marketplace NFT per le attività di raccolta fondi e investimento nell’AI.

ERC-404: sì o no?

Esiste una nuova tendenza nella community delle criptovalute: lo standard sperimentale ERC-404 per i token. È stato ideato dagli sviluppatori pseudonimi dietro il progetto Pandora e fonde le funzionalità dei token ERC-20 e ERC 721 in un unico asset digitale “semi-fungibile”. Il suo punto di forza è la frazionabilità della proprietà del NFT, ovvero più titolari di wallet possono condividere la proprietà di un singolo NFT.

Questo nuovo e sperimentale standard di token è stato accolto con pareri che vanno dall’entusiasmo allo scetticismo. In alcuni ambienti viene acclamato come una “rivoluzione”, mentre altri esprimono perplessità.

Coloro che ne tessono le lodi hanno salutato ERC-404 come un potenziale catalizzatore per la tokenizzazione di asset reali su Ethereum, lodandolo come un progresso rivoluzionario. Nonostante ciò, i sostenitori e le sostenitrici sono avvertiti di non lasciarsi trasportare dall’entusiasmo, in quanto attendono l’accettazione ufficiale e la revisione come protocollo di miglioramento di Ethereum.

Avalanche (AVAX): operazioni a fianco del mercato rialzista

Avalanche (AVAX) è uno dei migliori altcoin sul mercato. Svolge un ruolo chiave nello spazio blockchain, fatto che lo rende uno dei preferiti dagli investitori e ne fa salire il prezzo.

Recentemente, un’ondata di entusiasmo si è riversata sulla community in seguito a un’impennata dei prezzi, e Avalanche è stata acclamata come una delle migliori criptovalute da acquistare ora. Anche gli analisti non sono da meno e prevedono un’impennata esplosiva nelle prossime settimane.

Secondo le previsioni, Avalanche raggiungerà i 50 $ nelle prossime settimane, fatto che la rende una buona criptovaluta da acquistare. Al fine di posizionarsi in vista di guadagni significativi, AVAX è un’onda rialzista di cui approfittare.

Conclusione

Il settore delle criptovalute non si sottrae all’innovazione o all’evoluzione: l’ERC-404 è una novità che ha preso d’assalto il settore. Nonostante ciò, la sua introduzione è stata accolta con reazioni contrastanti. Nel frattempo, Avalanche e InQubeta sono emerse come altcoin da tenere d’occhio. Se vuoi partecipare alla prevendita di QUBE in corso, clicca sul link qui sotto.

