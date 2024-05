Lo strumento AI gratuito di Adobe Express per convertire le immagine in un SVG

Esistono numerose piattaforme che consentono di dare sfogo alla propria creatività con i generatori di immagini AI, sempre più avanzati e accessibili. Questa opportunità apre le porte a nuovi modi di guadagnare, come la vendita di illustrazioni generate dall’AI, nuove professioni e forme d’arte. In parallelo a questo sviluppo, è però necessario ottenere un’immagine di alta risoluzione e nitidezza. Per questo motivo, sono stati sviluppati numerosi strumenti per migliorare la qualità e convertire le immagini nei formati migliori. Principalmente, il metodo più comodo è convertire il file immagine PNG o JPG in SVG. La ricerca di uno strumento che permetta di fare proprio questo sarà ora molto più breve, perché Adobe Express consente, gratuitamente e facilmente, di convertire le immagini in SVG.

Adobe Express: per convertitore le immagini in un click

Adobe Express offre l’accesso, anche con un piano gratuito, a diverse funzionalità per l’editing di video e foto, oltre a un generatore AI e molto altro. Tra queste funzionalità è presente il nuovo convertitore SVG, per ottenere un’immagine in file vettoriale compatibile con il web in pochi secondi.

Nello specifico, Adobe Express consente, senza necessità di alcun abbonamento, di caricare un’immagine e convertire qualsiasi file PNG o JPG in formato SVG, il file vettoriale per il web che mantiene la sua qualità anche in caso di ridimensionamento. Si tratta di un formato essenziale per i loghi, le illustrazioni e non solo. Infatti, tra le altre funzioni, è utile anche quando si intende stampare un’immagine in un formato di grandi dimensioni, poiché la conversione in SVG è necessaria per evitare stampe sfocate o pixelate. Certamente, il convertitore di Adobe Express non è la novità del secolo, ma è la sua accessibilità a fare la differenza. Infatti, consente a chiunque, anche senza esperienza con Adobe, di ottenere un’immagine in SVG utilizzando il convertitore gratuitamente.

Come utilizzare il convertitore SVG

Gli strumenti di intelligenza artificiale rappresentano un supporto indispensabile per tutti. Sia per i professionisti, che possono velocizzare il proprio lavoro, sia per i principianti, che possono raggiungere risultati eccellenti anche senza esperienza pregressa. Proprio Adobe Express, con il suo convertitore SVG gratuito, rende tutto ciò possibile.

Un ulteriore vantaggio è la praticità nell’accesso, confermato dai pochi e semplici passaggi necessari per ottenere un’immagine in formato vettoriale con un solo click. Ecco i passaggi da seguire per convertire un’immagine in SVG con Adobe Express:

Accedere ad Adobe Express ;

; Selezionare “Azione Rapide”;

Scegliere “Converti in SVG”;

Procedere con “Carica la tua foto”;

Attendere qualche secondo;

Selezionare “Scarica” quando il download è pronto;

Ripetere le azioni ogni volta che risulta necessario.

È importante ricordare che, al momento, il convertitore SVG di Adobe Express supporta file di dimensioni fino a 40 MB. Inoltre, è importante notare che i passaggi sopra elencati possono variare a seconda della piattaforma da cui si accede. Infatti, se si procede direttamente alla pagina di conversione e si carica la foto, una volta pronta, non sarà possibile scaricarla. Nello specifico, è necessario procedere su “Scarica” e poi accedere o registrarsi con le proprie credenziali. Questo non accade se si accede da subito ad Adobe Express con il proprio profilo, prima di caricare la foto.

Come utilizzare il convertitore di Adobe express

Adobe Express offre una serie di strumenti di intelligenza artificiale, tra cui spicca il convertitore SVG. Nella pratica però, è uno strumento che si rivela particolarmente efficace quando utilizzato su illustrazioni vettoriali e immagini con colori uniformi, garantendo risultati di alta qualità.

Tuttavia, quando si tratta di immagini fotorealistiche, il risultato potrebbe non essere all’altezza delle aspettative. Per questo motivo, se il convertitore SVG di Adobe Express è ideale per una certa categoria di immagini, potrebbe non essere la scelta migliore per lavorare con immagini fotorealistiche. Nonostante ciò, è importante sottolineare che l’accesso a questo strumento è completamente gratuito e rimane un supporto prezioso, veloce e rapido per molti altri tipi di immagini.

Inoltre, un altro vantaggio significativo di Adobe Express è la possibilità di utilizzare le immagini generate per scopi commerciali, per la creazione di grafiche per il web, i social media o i prodotti digitali. In quanto l’immagine, dopo la conversione, può essere facilmente ridimensionata senza perdere qualità, rendendolo perfetto per loghi, illustrazioni e molto altro. Questo apre una vasta gamma di opportunità, soprattutto considerando la grande flessibilità offerta dal formato vettoriale, per chiunque.

I limiti e i vantaggi del convertitore SVG di Adobe Express

Oltre alla facilità d’uso, è importante evidenziare anche alcuni limiti. Uno dei principali è che, al momento, il convertitore SVG di Adobe Express supporta solo i formati JPG e PNG. Inoltre, attualmente non è possibile caricare più immagini contemporaneamente per la conversione.

Anche se potrebbero esserci dei cambiamenti in futuro con l’aggiunta della possibilità di caricare altri formati, al momento questa funzionalità non è disponibile. Questo limite potrebbe rappresentare un ostacolo per coloro che hanno la necessità di lavorare su più immagini. Al momento, l’unica opzione disponibile è quella di caricare le immagini da convertire una alla volta.

Tuttavia, come per ogni strumento e servizio Adobe, il futuro potrebbe portare l’ampliamento e l’implementazione di funzioni e opzioni interessanti per accelerare ulteriormente il processo di conversione. Nonostante tutto, il vantaggio principale rimane: un convertitore che permette di ottenere un’immagine in formato vettoriale in pochi istanti e gratuitamente, con la comodità di accedere dal web senza dover scaricare altre applicazioni. Questo rende il convertitore SVG accessibile a chiunque, anche a coloro che necessitano di un convertitore SVG ma non sono in grado di utilizzare piattaforme più complesse, rendendo così la conversione vettoriale più accessibile.