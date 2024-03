Adobe Firefly nell'app Express per Android e iOS

Adobe ha annunciato l’integrazione di Firefly nella versione beta di Express per Android e iOS. Le funzionalità di intelligenza artificiale generativa erano già disponibili nella versione desktop da agosto 2023. L’app può essere installata su un numero limitato di smartphone, ma è supportata la lingua italiana.

Firefly in Adobe Express mobile

Adobe Express (ex Adobe Spark) è un tool all-in-one che semplifica la creazione di contenuti grafici. Gli utenti possono creare post per social media, poster, volantini, banner per siti web, effetti di testo, loghi, video e altro. Firefly è invece la popolare tecnologia che consente di generare immagini a partire da una descrizione testuale.

Oltre a quelle già offerte da Adobe Express, Firefly aggiunge tre nuove funzionalità:

Text to Image : crea un nuovo look per un progetto generando immagini con l’intelligenza artificiale

: crea un nuovo look per un progetto generando immagini con l’intelligenza artificiale Generative Fill : inserisce, rimuove o sostituisce persone, oggetti e altro con un prompt

: inserisce, rimuove o sostituisce persone, oggetti e altro con un prompt Text Effects: crea titoli, testi e messaggi accattivanti che risaltano con stili di testo

Le funzionalità IA sono gratuite in versione beta, ma richiedono i “generative credit” (25 al mese). Il numero di crediti dipenderà dal tipo di abbonamento sottoscritto quando sarà disponibile la versione stabile dell’app. Gli abbonati Creative Cloud potranno anche modificare gli asset di Photoshop e Illustrator da Express.

Le immagini generate con Firefly contengono un watermark C2PA che indica la creazione con l’intelligenza artificiale. L’elaborazione avviene sul cloud, ma la compatibilità della versione beta è garantita con pochi smartphone. Express beta per Android può essere scaricata dal Google Play Store, mentre gli utenti iOS devono effettuare l’iscrizione alla lista di attesa.