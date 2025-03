Lo switch ethernet da 5 porte di TP-Link costa solo 6,99 euro su Amazon (-30%)

Ottima offerta su Amazon su TP-Link Mercusys MS105: uno switch ethernet da 5 porte, ideale per casa o ufficio, che oggi puoi acquistare a soli 6,99 euro. A questo prezzo sta andando a ruba, per cui ti consigliamo di completare l’ordine il prima possibile.

Switch Ethernet 5 porte: le caratteristiche

Lo switch TP-Link Mercusys MS105 è ciò che ti serve se hai bisogno di più porte Ethernet per collegare dispositivi a casa o in ufficio. Dotato di 5 porte RJ45 da 10/100 Mbps offre una connessione stabile e veloce per qualsiasi dispositivo.

Il design è compatto e leggero, il che lo rende perfetto per essere posizionato ovunque, come una scrivania o dietro altri dispositivi. La funzione plug and play esclude qualsiasi configurazione: basta collegarlo e in pochi secondi la tua rete sarà operativa. La tecnologia auto MDI/MDIX riconosce automaticamente il tipo di cavo, evitando problemi di compatibilità.

Perfetto se stai cercando una connessione affidabile ed economica, è da utilizzare per uffici, case e ambienti in generale con più dispositivi connessi via cavo. Acquistalo adesso a soli 6,99 euro.