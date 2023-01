Lockwood & Co su Netflix: ecco il trailer

In un mondo infestato dai fantasmi, tre adolescenti uniscono le forze e diventano investigatori paranormali, rischiando quel poco che hanno per sventare un complotto diabolico: è questa la storia raccontata in Lockwood & Co, nuova serie che sarà presto disponibile per lo streaming su Netflix.

Il trailer Netflix per Lockwood & Co

La trama si basa sull’omonima saga letteraria di Jonathan Stroud. Per quanto riguarda la data di uscita, è stata fissata dalla piattaforma nel 27 gennaio 2023: mancano dunque un paio di settimane o poco più. Le riprese sono iniziate nel luglio 2021 a Londra, per concludersi nel marzo scorso, sempre nella capitale inglese. Questa la sinossi, seguita dal trailer in italiano.

A Londra, dove i più bravi cacciatori adolescenti di fantasmi si cimentano di notte in combattimenti pericolosi contro spettri letali, tra le tante agenzie specializzate in questa attività ne spicca una senza fini commerciali e non controllata da adulti. Si tratta di una piccola startup gestita da due ragazzini da poco affiancati da una giovane con straordinari poteri paranormali, un trio di ribelli destinato a risolvere un giallo che cambierà il corso della storia: Lockwood & Co.

Fanno parte del cast di attori, nei panni di protagonisti principali e personaggi secondari, Ruby Stokes (già vista in Bridgerton), Cameron Chapman, Ali Hadji-Heshmati, Ivanno Jeremiah, Jack Bandeira, Luke Treadaway, Morven Christie, Ben Crompton e Hayley Konadu. La regia è stata affidata al britannico Joe Cornish.

Chi lo desidera, può sottoscrivere un abbonamento Netflix con GamsGo per risparmiare fino a oltre della spesa, unendosi a una community formata da più di 300.000 persone che lo hanno già fatto. Tra gli altri servizi disponibili, per i quali è offerta la stessa possibilità, ci sono Paramount+ e Disney+.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.