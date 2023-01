YOU: ecco il trailer ufficiale della quarta stagione

Joe Goldberg sta per tornare, con la quarta stagione di YOU: la prima parte degli episodi arriverà su Netflix il 9 febbraio. Per la seconda sarà invece necessario attendere il mese successivo. Conosceremo dunque entro poche settimane il destino del serial killer e se sarà in grado di lasciarsi alle spalle quanto accaduto in passato, tentando di cambiare paese e vita oltre che identità.

La quarta stagione di YOU sta arrivando: il trailer

Oggi, per stuzzicare la curiosità del pubblico e aumentare ulteriormente un hype già di per sé piuttosto elevato, la piattaforma ha condiviso il trailer ufficiale in italiano. Si tratta di un filmato dalla durata pari a quasi tre minuti, grazie al quale possiamo iniziare a sbirciare in anteprima cosa accadrà. Nessuno spoiler, ovviamente, ma qualche anticipazione di rilievo in merito a personaggi incontrati e situazioni dalle quali sarà necessario districarsi. Ci si sposta a Londra, nel cuore del Regno Unito, dove il protagonista potrebbe a sua volta diventare vittima di stalking e persecuzione, pratiche da lui stesso più volte attuate in passato nei confronti delle proprie partner e delle proprie vittime.

Le prime tre stagioni di YOU hanno fatto il loro debutto rispettivamente nel 2018, nel 2018 e nel 2021, riscontrando un successo andato forte addirittura oltre le più rosee aspettative. Molto positive le recensioni raccolte, con un voto medio che ai attesta al 93% secondo quanto si legge sull’aggregatore Rotten Tomatoes, a conferma della qualità di un prodotto confezionato appositamente per lo streaming.

