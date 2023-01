La ragazza di neve in streaming: ecco il trailer

Una nuova serie sta per arrivare in streaming su Netflix: è La ragazza di neve, tratta dall’omonimo romanzo dell’autore spagnolo Javier Castillo, pubblicato lo scorso anno. La data di uscita, in esclusiva sulla piattaforma, è stata fissata per il 27 gennaio.

Il trailer Netflix per La ragazza di neve

Da oggi è disponibile anche il trailer in italiano, visibile qui sotto. Una piccola anteprima da poco più di due minuti, utile per iniziare a mettere un piede nella storia raccontata, ambientata a Malaga nel 2010, quando la piccola Amaya Martín scompare tra la folla durante la tradizionale sfilata dei re magi. Toccherà a una giornalista, Miren, far luce sull’evento, conducendo un’indagine parallela a quella ufficiale e facendo i conti con il proprio passato. Questa la sinossi, per esteso.

Malaga, 2010, sfilata dei re magi. Il momento più magico dell’anno si trasforma in un incubo per la famiglia Martín, quando la figlia Amaya scompare tra la folla. L’apprendista giornalista Miren avvia un’indagine parallela a quella dell’ispettore Millán, risvegliando aspetti del proprio passato che avrebbe voluto dimenticare. Ma può contare sull’aiuto del collega Eduardo e non si fermerà finché non avrà trovato la bambina. Dov’è Amaya Martín?

Nel cast di attori troviamo Milena Smit (già vista in Madres paralelas di Pedro Almodóvar), Jose Coronado, Loreto Mauleon, Tristan Ulloa e Cecilia Freire. La regia è stata affidata a David Ulloa e Laura Alvea. Una curiosità: per l’adattamento di Netflix è stato cambiato il contesto geografico e temporale, collocato dal romando nella New York degli anni ’90.

