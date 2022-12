L'offerta di Natale di Fastweb è la tariffa 5G più conveniente del momento

La Promo Christmas di Fastweb è l’occasione giusta per dare un taglio al costo della tariffa per lo smartphone senza rinunciare ad un bundle completo di minuti, SMS e, soprattutto, Giga. L’offerta è attivabile fino al 31 gennaio 2023 sia richiedendo la portabilità del numero che attivando un nuovo numero di cellulare.

Con la nuova offerta Fastweb è possibile avere ben 150 GB in 4G e 5G al costo di 7,95 euro al mese con una lunga serie di vantaggi aggiuntivi. Il costo iniziale è di 10 euro con l’attivazione che può avvenire direttamente online, tramite il sito Fastweb accessibile dal link qui di sotto:

Con la nuova offerta Fastweb di Natale ci sono 150 GB in 5G a 7,95 euro al mese

L’offerta Fastweb include:

minuti illimitati verso tutti in Italia e dall’Italia verso oltre 60 destinazioni internazionali

verso tutti in Italia e dall’Italia verso oltre 60 destinazioni internazionali 100 SMS

150 GB in 4G e 5G

in roaming in UE, Svizzera e Regno Unito è possibile utilizzare minuti illimitati, 100 SMS e fino a 8 GB senza costi aggiuntivi

L’offerta di Fastweb presenta un costo di 7,95 euro al mese con attivazione di 10 euro una tantum. Da notare che non ci sono costi nascosti. Tutti i servizi accessori sono già inclusi nel canone mensile. L’offerta è attivabile con o senza portabilità del numero da altro operatore.

Per chi sceglie Fastweb c’è la possibilità di abbinare alla propria SIM anche uno smartphone da acquistare a rate, grazie alla partnership con Findomestic. L’acquisto dello smartphone può avvenire, successivamente all’attivazione dell’offerta, in uno dei negozi Fastweb. Attualmente, in promozione, c’è iPhone 14 Pro che con Fastweb parte da 42,97 euro al mese per 30 mesi.

La nuova offerta di Natale di Fastweb è disponibile fino al 31 gennaio 2023. Attualmente, la tariffa proposta da Fastweb è la più conveniente del settore delle offerte 5G e, più in generale, è una delle offerte più vantaggiose in assoluto sul mercato di telefonia. Per attivarla è sufficiente seguire il link qui di sotto:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.