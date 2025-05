L’offerta Ho. Mobile: 100 Giga, Minuti e SMS Illimitati a 5,99€

Se sei alla ricerca di un’offerta mobile completa, economica e senza sorprese, ho. Mobile ha la soluzione che fa per te. La promo in corso è davvero l’offerta che aspettavi: per soli 5,99€ al mese, ottieni 100 Giga in 4G, minuti e SMS illimitati, e un’attivazione a partire da appena 2,99€, disponibile per chi effettua la portabilità da altri operatori.

L’offerta di ho. Mobile si attiva online in pochi minuti, anche con SPID, e puoi tenere tutto sotto controllo dall’app ho., intuitiva e apprezzata dagli utenti.

Le altre offerte ho. che ti semplificano la vita

Per la casa – Se hai già una SIM ho., puoi attivare un piano Internet 4G fino a 60 Mbps con 300 Giga a 13,99€ al mese. Per i nuovi clienti il prezzo è di 15,99€, con attivazione a 3,99€. È incluso anche uno sconto su router 4G.

Cosa rende ho. Mobile una scelta perfetta

Rete veloce con copertura 4G e 5G opzionale (con Turbo a 1,29€/mese)

App tuttofare per controllare il traffico, attivare servizi, gestire pagamenti e assistenza

eSIM disponibile per avere più numeri sullo stesso dispositivo senza SIM fisica

Numero personalizzato a soli 4,99€

Programmi fedeltà e premi: porta amici e ottieni ricariche, colleziona sticker e vinci bonus

Con ho. Mobile hai tutto, senza complicazioni

ho. Mobile non si limita a offrire tariffe convenienti: costruisce un’esperienza su misura per ogni tipo di utente. Che tu sia un giovane alla ricerca di tanti Giga per i social, un professionista che ha bisogno di una connessione stabile per lavorare, o una famiglia che vuole risparmiare mantenendo qualità e trasparenza, troverai un piano adatto alle tue esigenze: con prezzi chiari, zero costi nascosti, gestione semplice via app, e una rete performante anche in 5G.

Soddisfatti o rimborsati

Con ho. hai 30 giorni di tempo per cambiare idea. Se non ti piace, puoi disattivare tutto e chiedere il rimborso direttamente online, senza penali né trafile.

Per conoscere l’offerta completa di Ho. Mobile clicca qui.