L’offerta migliore di novembre è quella di Sorgenia

La stagione invernale è ormai alle porte. Dopo le anomalie termiche delle scorse settimane, la temperatura si è normalizzata ai valori consoni del periodo. Quindi, tante persone sono alla ricerca dell’offerta migliore di luce e gas di questo mese di novembre.

Il motivo è palese: i continui aumenti dei prezzi dell’energia, che rischiano di pesare tantissimo sulle tasche degli italiani.

Oltre alla ricerca di gestori con costi di energia convenienti, è importante mettere in atto delle pratiche giornaliere per ridurre i consumi.

Ma qual è la migliore offerta in questo mese di novembre? Sicuramente quanto proposto da Sorgenia. Vediamola nei dettagli.

Sorgenia: ecco la sua offerta migliore

Dopo una comparazione delle offerte dei vari gestori di gas e luce, l’offerta migliore è risultata essere quella di Sorgenia.

Nella fattispecie parliamo della tariffa “Next Energy Sunlight”, che è a prezzo indicizzato, ossia il costo della materia prima segue fedelmente l’andamento del prezzo all’ingrosso.

Parlando nello specifico di elettricità, Sorgenia calcola il costo aggiungendolo al PUN, ovvero al prezzo della luce indicizzato.

Si tratta di un contributo variabile, che è di 0,010 euro per kWh il primo anno e di 0,032 euro per kWh il secondo anno.

A questo contributo va aggiunta una quota fissa annua di 85,50 euro, la quale riguarda espressamente il servizio commerciale, da scontare basandosi sui mesi di permanenza.

Per quanto riguarda il gas, oltre al prezzo indicizzato della materia prima (PSV), il costo è di 0,25 euro per SMC il primo anno e 0,28 euro per SMC il secondo anno.

Come per il prezzo dell’elettricità, anche qui va aggiunta una quota annuale fissa, la quale ammonta a 102,60 euro.

Facendo un riepilogo tra le due tariffe, abbiamo per la luce un costo di 0,4062 euro per kWh, mentre per il gas il costo è di 1,9491 euro per SMC.

Passando a Sorgenia per gas e luce cliccando su questo link, si potrà ottenere uno sconto sulla bolletta di 100 euro e altri 50 euro se viene aggiunta anche la Fibra Sorgenia al contratto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.