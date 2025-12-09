L’offerta NeN: preventivo in 3 minuti e bollette senza sorprese

Capita a molti: un mese le bollette sono nella norma, quello dopo raddoppiano senza preavviso. Per chi vuole finalmente mettere ordine nelle spese energetiche, NeN introduce un modello diverso dal tradizionale mercato a consumo. Con una rata fissa mensile calcolata sui tuoi consumi reali, luce e gas diventano una spesa stabile, trasparente e facilmente pianificabile. E tutto parte da un preventivo che si ottiene in meno di 3 minuti, valido per 7 giorni, così da decidere senza fretta.

La comodità della rata fissa

La vera forza dell’offerta NeN è la rata fissa mensile, pensata per eliminare le sorprese in bolletta. NeN analizza i tuoi consumi reali degli ultimi mesi e costruisce una rata su misura, che rimane identica per tutto l’anno. In questo modo, anche quando l’uso di luce e gas aumenta – come accade d’inverno o nei periodi di maggiore permanenza in casa – l’importo non cambia. A fine anno la rata viene semplicemente ricalcolata sulla base dei consumi effettivi, così da mantenere un equilibrio corretto senza conguagli inattesi. È un modello che trasforma l’energia in una spesa prevedibile, stabile e facile da gestire.

Gestione digitale e trasparenza

NeN si distingue per la sua gestione interamente digitale: dalla firma del contratto alla consultazione delle bollette, tutto avviene in pochi clic. L’utente può monitorare i consumi, gestire i metodi di pagamento e ricevere assistenza direttamente dall’app o dall’area personale, senza call center e senza attese. La trasparenza è centrale: nessun costo nascosto, nessuna voce inattesa e massima chiarezza nella struttura della tariffa. Il risultato è un’esperienza semplice, intuitiva e orientata al cliente.

Attivazione rapida e senza interruzioni

Il passaggio a NeN è completamente automatico. Dopo aver scelto la fornitura (luce, gas o entrambe), si inseriscono pochi dati e si conferma l’attivazione. NeN si occupa di informare il precedente fornitore, assicurando continuità del servizio senza interruzioni. Non sono richiesti interventi tecnici né modifiche ai contatori. Un approccio rapido, pensato per chi vuole cambiare operatore senza complicazioni e con la certezza di un’assistenza sempre disponibile. Per conoscere l’offerta completa di NeN Luce e Gas clicca qui.