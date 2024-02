L'offerta VPN di PIA: massima privacy a meno di 2 euro al mese

La tua privacy online è ormai preziosa quanto uno scrigno pieno di oro, quindi per proteggerla ti serve un servizio VPN come Private Internet Access (PIA).

La VPN è adesso più conveniente grazie allo sconto dell’83% sul piano biennale, che fa scendere il costo a soli 1,85 euro al mese. Inoltre, avrai anche in omaggio 2 mesi di servizio extra gratis.

Privacy senza compromessi con la politica “No-Log” di PIA

Private Internet Access ti consente di proteggere la tua privacy tramite una rigorosa politica “no-log”. Ciò vuol dire che il tuo traffico online è sempre privato e sicuro, poiché i tuoi dati sensibili o le tue informazioni personali non verranno mai registrati.

Ecco quali altri vantaggi offre questo servizio VPN:

Protezione multi-dispositivo : puoi installare la VPN su un numero illimitato di dispositivi senza pagare nulla, con app dedicate per ogni piattaforma, browser e sistema operativo.

: puoi installare la VPN su un numero illimitato di dispositivi senza pagare nulla, con app dedicate per ogni piattaforma, browser e sistema operativo. Totale accesso ai contenuti : grazie alle migliaia di server dislocati in 91 Paesi , PIA ti consente di accedere facilmente a tutti quelli che ami, senza limiti di banda.

: grazie alle migliaia di server dislocati in , PIA ti consente di accedere facilmente a tutti quelli che ami, senza limiti di banda. Funzioni avanzate e supporto 24/7 : le funzionalità avanzate sono diverse, come il blocco automatico, lo split tunneling , il supporto torrenting. Inoltre, potrai contattare il servizio clienti quando vuoi tramite e-mail e live chat.

: le funzionalità avanzate sono diverse, come il blocco automatico, lo , il supporto torrenting. Inoltre, potrai contattare il servizio clienti quando vuoi tramite e-mail e live chat. Garanzia di rimborso di 30 Giorni: potrai usarla nel caso in cui il servizio non soddisfa le tue aspettative iniziali o per altri motivi.

Ti consigliamo di approfittare subito di questa offerta, perché non durerà per sempre. Sarebbe un vero peccato rinunciare allo sconto dell’83% e ai 2 mesi in più gratuiti.

Se vuoi procedere con l’attivazione del piano biennale (costo mensile 1,85 euro), clicca sul bottone qui sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.