Log4j/Log4Shell: origini e target degli attacchi

Oltre la metà degli attacchi che fanno leva sulla vulnerabilità della libreria Log4j impiega TOR per nascondere il paese di provenienza. È quanto emerge da una nuova ricerca sul tema condotta dai ricercatori di Bitdefender.

La rete di honeypot gestita dalla società ha rilevato 36.000 azioni malevole nel periodo compreso tra il 9 e il 16 dicembre, mentre la telemetria degli endpoint rivela come Germania e Stati Uniti (rispettivamente con il 34% e il 26%) rappresentino i principali territori di origine. Invece, i target più presi di mira risultano essere USA, Regno Unito e Canada (48%, 8% e 8%).

In altre parole, gli attori malevoli che mirano a Log4j stanno instradando i loro attacchi attraverso macchine localizzate vicino ai loro obiettivi. Il fatto che non si vedano nei primi posti nazioni solitamente associati ai pericoli della cybersecurity non significa che gli attacchi non provengano da lì.