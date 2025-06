Login istantaneo a tutti gli account con il password manager NordPass

Stare indietro alle password oggi è diventato francamente impossibile. Sono troppi gli account che abbiamo, sono ancora di più le credenziali che bisogna ricordarsi ogni volta per effettuare l’accesso. E quando ci si dimentica, ecco scattare la procedura di recupero, che non solo fa perdere tempo prezioso, ma a volte può anche fallire: per inciso, se fallisce quando ci si trova all’estero sono guai seri.

Per un login più semplice, istantaneo, lo strumento più efficace è un password manager affidabile, sicuro e illimitato. Tutte caratteristiche che rispecchiano la filosofia di NordPass, il gestore di password universale realizzato da Nord Security (azienda nota per altre app di successo come NordVPN e Saily).

NordPass è disponibile gratis, con salvataggio e compilazioni automatici più la conservazione sicura dei propri dati. Per sfruttare però appieno tutte le funzionalità del password manager c’è il piano Premium, grazie al quale si sbloccano funzioni extra come l’accesso su diversi dispositivi, più opzioni avanzate per la sicurezza quali Salute password e Rilevatore violazioni dati.

Il piano Premium è in offerta a 1,49 euro al mese, grazie al 50% di sconto applicato sul sito ufficiale. Se si vuole proteggere tutta la famiglia, è disponibile anche il piano Family che dispone di sei account per utente: al momento si può acquistare al prezzo scontato di 2,79 euro al mese, per effetto del 53% di sconto.

Le differenze tra piano Free e Premium

Il piano gratuito di NordPass include tutte le funzionalità essenziali, come ad esempio la memorizzazione di un numero illimitato di password, il salvataggio e la compilazione automatici, più la sincronizzazione automatica tra dispositivi diversi. Con l’account Premium si aggiungono funzionalità extra che possono essere molto utili alla maggior parte delle persone: tra queste si annoverano la condivisione delle password e l’opportunità di passare da un device all’altro senza dover effettuare nuovamente l’accesso.

La promozione che consente di risparmiare il 50% sul piano Premium è valida per un periodo di tempo limitato.