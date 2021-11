Logitech B100: l'iconico mouse a soli 5 euro per il Black Friday

Senza dubbio il Black Friday di Amazon propone centinaia di offerte a prezzi strepitosi. Quello che vogliamo suggerirti in questo articolo, però, è un prodotto decisamente essenziale, ma ad un prezzo quasi regalato: il mouse Logitech B100 che per l’occasione il portale propone a poco più di 5 euro.

Mouse Logitech B100: caratteristiche tecniche

Si tratta di uno dei dispositivi iconici della società svizzera essenzialmente per due motivi: affidabilità e durabilità. Nonostante il prezzo esiguo, infatti, è una delle periferiche più affidabili mai prodotte da Logitech. Il design è piuttosto minimale, con dimensioni standard e un peso decisamente contenuto. La forma completamente simmetrica consente un utilizzo agevole sia con la mano destra che con la sinistra. La dotazione dei tasti prevede i due immancabili clic destro e sinistro e una rotella in gomma, cliccabile, decisamente silenziosa. Si tratta di un mouse maneggevole e comodo, ideale soprattutto per l’ufficio.

Per il tracciamento sfrutta un sensore ottico da 800 DPI che consente un movimento preciso e regolare del cursore. Naturalmente è compatibile con la maggior parte dei sistemi operativi come Windows, Mac OS, Linux e Chrome OS. Parliamo, infatti, di una periferica plug and play che non richiede alcuna installazione driver o software di terze parti. Uno dei fattori più interessanti da notare, è che pur costando davvero pochissimo, è una delle poche periferiche Logitech ad offrire ben 3 anni di garanzia, a riprova della qualità con cui da anni ormai il mouse viene realizzato. Insomma, per 5 euro su Amazon con spedizione Prime è letteralmente impossibile trovare di meglio.