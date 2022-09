Logitech Brio 500 e Zone Vibe per il lavoro ibrido

Bio 500 e Zone Vibe sono le due new entry del catalogo Logitech, entrambe pensate per il lavoro ibrido. Una linea di webcam e cuffie che non lasciano alcun dettaglio al caso in termini di design, comfort e prestazioni. Vediamo quali sono le loro caratteristiche e funzionalità più importanti. Intanto, segnaliamo che sono già disponibili per l’acquisto su Amazon.

Brio 500 e Zone Vibe: le novità di Logitech

La gamma di webcam (Brio 500) è progettata per chi necessita di una qualità professionale del flusso audio-video trasmesso. Tutto è ideato per risolvere le criticità più comuni che si incontrano nelle videoconferenze: la Show Mode, ad esempio, semplifica la condivisione di schizzi o altri oggetti fisici sulla scrivania. Questo è reso possibile da un innovativo sistema di montaggio con sensore integrato, per inclinarla verso il basso e mettere a fuoco gli oggetti. Inoltre, la tecnologia RightSight inquadra automaticamente l’utente, anche quando si muove. È disponibile nelle colorazioni Bianco, Grigio scuro e Rosa al prezzo consigliato di 139,00 euro.

Sono invece tre i modelli di cuffie over-ear della gamma presentata: Zone Vibe 100, Zone Vibe 125 e Zone Vibe Wireless. Combinano prestazioni di livello professionale a comfort, stile e convenienza: pesano solo 180 grammi, sono dotate di un tessuto a maglia morbido al tatto e memory foam. Queste le colorazioni disponibili.

Logitech Zone Vibe 100 (prezzo consigliato 119,00 euro): Bianco, Grafite e Rosa;

Logitech Zone Vibe 125 (prezzo consigliato (134,99 euro): Antracite.

Per il mercato B2B sono poi previste le versioni Logitech Brio 505 e Zone Vibe Wireless. Chiudiamo con il commento di Scott Wharton, General Manager di Logitech Video Collaboration.