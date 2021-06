Logitech C920: ottima webcam Full HD in offerta (-35%)

La Logitech C920 è una delle webcam più apprezzate del brand elvetico, oggi si trova in offerta su Amazon a 67,88€ con uno sconto del 35% e un risparmio effettivo di oltre 36 euro.

Questa webcam è ideale per molteplici utilizzi, può essere connessa via USB a PC Windows, MacOS, Chrome OS, Android e Xbox, si interfaccia con i principali servizi di videoconferenze come Skype, Google Meet, Microsoft Teams, FaceTime e molti altri. Si tratta di una dell periferiche più utilizzate anche dai content creator per trasmettere in diretta su Twitch e YouTube, si interfaccia in maniera ottimale ai programmi di streaming come OBS e XSplit.

La Logitech C920 produce un segnale video in risluzione Full HD 1080p a 30fps e regola in maniera automatica sia l'esposizione che la messa a fuoco. Tramite il supporto alla base è possibile fissare la webcam su un monitor o – sfruttando l'attacco a vite – utilizzare un treppiedi per gestire al meglio l'inquadratura.

Oggi la C920 è disponibile su Amazon a 67,88€, un ottimo sconto del 35% con spedizione senza costi aggiuntivi per i clienti Prime.