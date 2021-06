Logitech C920S: webcam FullHD in offerta su Amazon (-30%)

La webcam FullHD Logitech C920S si trova in offerta su Amzon a 69,98€, lo sconto del 30% corrisponde ad un risparmio di 30 euro rispetto al prezzo solito.

Si tratta della nuova versione della celebre C920 del brand elvetico, rispetto alla prima versione si aggiunge un piccolo coperchio in plastica che oscura la lente per proteggere la tua privacy. Questa webcam è ideale per molteplici utilizzi, può essere connessavia USB a PC Windows, MacOS, Chrome OS, Android e Xbox, si interfaccia con i principali servizi di videoconferenze come Skype, Google Meet, Microsoft Teams, FaceTime e molti altri.

La Logitech C920S è ottima anche per fare live streaming su Twitch, YouTube e non solo, funziona perfettamente con i programmi di registrazione come OBS e XSplit. Restituisce un segnale video in risoluzione FullHD 1080p a 30 fps e regola esposizione e messa a fuoco in maniera del tutto automatica. La base in plastica consente di agganciare la webcam su un monitor o di sfruttare l'attacco a vite per collegarla ad un cavalletto, caratteristica utile per gestire al meglio l'inquadratura.

Oggi è possibile acquistare la Logitech C920S in offerta su Amazon a 69,98€, con uno sconto di 30 euro rispetto al prezzo di listino. Grazie alla spedizione espressa Prime, il prodotto viene consegnato entro 1-2 giorni lavorativi.