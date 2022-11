Logitech Combo Touch, tastiera per iPad Pro in super offerta lampo

Grande occasione su Amazon per la settimana del Black Friday, ma dovrai essere veloce nell’aggiudicartela. Logitech Combo Touch, fantastica ed elegante tastiera per iPad Pro da 12,9 pollici, è in offerta lampo a 112,99 euro invece di 229,99 euro.

Con spedizione Prime compresa nel prezzo hai anche la possibilità di riceverla a casa già domani. Un’occasione da non perdere.

Logitech Combo Touch: la tastiera per iPad Pro disponibile in offerta lampo

Logitech Combo Touch è compatibile con iPad Pro da 12.9 pollici di 5a e 6a generazione (2021 e 2022) e ti permette di sfruttare quattro modalità d’uso per permetterti di digitare, disegnare, visualizzare e leggere senza mai rimuoverla dal tuo tablet.

Il cavalletto regolabile ti permette di goderti un angolo di visualizzazione a 50 gradi, mentre è incluso anche un grande trackpad reattivo e affidabile che ti consente di sfruttare l’intera superficie per lavorare ed eseguire gesture multitouch.

E, sì, è anche retroilluminata con 16 livelli di luminosità e con i tasti a scelta rapida puoi avere immediato accesso ai controlli del volume e molto altro ancora.

La custodia-tastiera è studiata anche per permetterti di proteggere al meglio il tuo iPad Pro, tenendolo al sicuro da qualsiasi urto o danno accidentale. Non devi neanche preoccuparti della batteria, perché l’alimentazione arriva direttamente dal tablet, e del posto per la tua Apple Pencil, che troverà facile alloggiamento.

Non perdiamo però altro tempo perché l’offerta lampo sta per esaurirsi: Logitech Combo Touch è in sconto a 112,99 euro su Amazon con un risparmio super sul prezzo di listino. Fai in fretta.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.