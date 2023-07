Logitech Crayon: l'alternativa ad Apple Pencil non costa niente al Prime Day

Oggi la Logitech Crayon non costa niente grazie al Prime Day. Approfitta subito di questa incredibile occasione. Acquistala ora a soli 38 euro, invece di 71,99 euro. Si tratta di un’ottima offerta che ti permette di risparmiare circa 40 euro. Allora sii veloce, prima che termini in un attimo. Con Cryon sfrutti la tecnologia di Apple Pencil senza dover spendere una fortuna. Compatibile con diversi iPad, ti assicuri un’esperienza premium.

Questa penna digitale è sensibile alla pressione e all’inclinazione della punta. La usi immediatamente per scrivere, appuntare, disegnare, sottolineare e firmare. Si connette all’istante con il tuo iPad. La accendi e inizi subito a utilizzarla, senza alcun problema. La connessione è stabile e non perde un colpo. Perciò non preoccuparti degli errori. Sarà un vero piacere sfruttarla per trasformare il display in un foglio di carta digitale.

Logitech Crayon: oggi costa pochissimo

In occasione del Prime Day la Logitech Crayon costa pochissimo. Usala per annotare foglio di calcolo Excel, PDF e documenti di testo. Puoi aggiungere schizzi creati al momento ai tuoi documenti con un semplice movimento del polso. A scuola la usi per prendere appunti come faresti con carta e penna. La sua forma piatta è stata realizzata per non farla rotolare e quindi cadere dal piano di lavoro con il rischio di rovinarla. Dove la lasci lei rimane.

Acquistala subito a soli 38 euro, invece di 71,99 euro.

