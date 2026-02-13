Logitech Crayon: la migliore alternativa alla Apple Pencil a prezzo regalo

Avresti voluto acquistare la Apple Pencil ma quando hai visto il prezzo hai cambiato idea? E se ti dicessi che esiste una matita digitale praticamente identica a molto meno? Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello la Logitech Crayon a soli 49,88 euro, invece che 79,99 euro.

Se consideri che anche la versione basica della Apple Pencil costa 89 euro si comprende subito che siamo di fronte a una straordinaria promozione. Adesso con lo sconto del 38% puoi risparmiare 30 euro sul totale e soprattutto potrai portarti a casa una penna digitale straordinaria che non ha nulla da invidiare a quella della mela morsicata.

Logitech Crayon: la vera rivale della Apple Pencil

La Logitech Crayon è indubbiamente la migliore alternativa, e probabilmente l’unica vera rivale, della più blasonata e costosa Apple Pencil. A questo prezzo è davvero da prendere subito. Questa fantastica matita digitale è compatibile con tantissimi dispositivi Apple e non avrai nessun problema di associazione.

Ha una punta estremamente piccola e precisa che ti consente di fare linee più spesse o più sottili in base all’inclinazione. E mentre scrivi o disegni non s’interrompe mai permettendoti di continuare a lavorare senza interruzioni. Questo perché in effetti non ha bisogno di essere associata al tuo dispositivo, ti basta accenderla per poterla far funzionare. Ha un’impugnatura maneggevole, è leggerissima e garantisce fino a 6,5 ore di autonomia con una singola ricarica che avviene tramite il cavo USB Type-C.

Questa è una straordinaria matita digitale con le stesse caratteristiche di Apple Pencil ma dal costo decisamente vantaggioso. Quindi prima che l’offerta scada vai su Amazon e acquista la tua Logitech Crayon a soli 49,88 euro, invece che 79,99 euro. Concludi subito il tuo ordine e la riceverai a casa già domani senza ulteriori costi. Solo per i clienti Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo ora cliccando qui.