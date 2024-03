Logitech Ergo M575: sconto FAVOLO del 39% su Amazon

Hai mai desiderato un mouse che si adatti perfettamente alla tua mano e ti consenta di lavorare in modo più comodo ed efficiente? Beh, il Logitech Ergo M575 è proprio ciò che fa per te, e ora puoi ottenerlo con uno sconto imperdibile del 39% su Amazon. Non perdere tempo e acquistalo al prezzo ridicolo di soli 35,99 euro, anziché 58,99 euro.

Logitech Ergo M575: questa offerta è a tempo limitato

Il design ergonomico del Logitech Ergo M575 è studiato per rilassare mano e braccio durante le tue sessioni al computer. La forma scolpita si adatta in modo naturale alla mano, offrendo un comfort eccezionale anche nelle situazioni più impegnative.

Con la trackball facilmente accessibile con il pollice, avrai un controllo preciso del cursore su qualsiasi superficie. E grazie alla possibilità di regolare la velocità del cursore tramite il software Logitech Options, potrai personalizzare l’esperienza in base alle tue preferenze.

Ma le caratteristiche straordinarie del Logitech Ergo M575 non finiscono qui! Grazie alla sua trackball fissa, è perfetto per spazi di lavoro ristretti e scrivanie ingombrate. Non dovrai più preoccuparti di spostare il mouse in spazi ridotti, perché la trackball rimane sempre al suo posto, garantendo una maggiore produttività senza sacrificare il comfort.

Con due modalità di connessione (Bluetooth e ricevitore USB) e la compatibilità con tutti i principali sistemi operativi, il Logitech Ergo M575 offre una flessibilità senza pari. E con un raggio d’azione fino a 10 metri, potrai muoverti liberamente senza preoccuparti di perdite di connessione o ritardi.

Inoltre, il Logitech Ergo M575 è un mouse ecologico: le parti in plastica sono composte da plastica riciclata e utilizza carta certificata FSC per un’imballaggio responsabile. E con una durata della batteria fino a 24 mesi con una singola batteria AA utilizzando il ricevitore USB, potrai dimenticarti delle sostituzioni delle batterie per un lungo periodo.

Non perdere l’opportunità di migliorare la tua esperienza al computer con il Logitech Ergo M575. Acquistalo subito e scopri la comodità e la precisione di cui hai bisogno per lavorare al meglio, al prezzo speciale di soli 35,99 euro.