Dal profilo ideato per ridurre al minimo lo spazio di manovra necessario e gli spostamenti di polso, mano e braccio, ERGO M575 Wireless Trackball è il nuovo mouse trackball wireless di Logitech che fa oggi il suo ingresso nel catalogo del brand svizzero. Lo slogan scelto dal produttore per il lancio ben sintetizza la sua missione: “Meno movimenti, più comfort”.

ERGO M575 Wireless Trackball nel catalogo Logitech

Per controllare il cursore è sufficiente agire con il pollice. Il funzionamento si basa su un sensore ottico e sulla connessione tramite protocollo Bluetooth Low Energy (il ricevitore USB è incluso) così da ridurre al minimo il consumo della batteria interna: fino a due anni di autonomia con una sola pila AA (in dotazione). È pienamente compatibile con computer basati su sistema operativo Windows e macOS così come con i tablet iPadOS. Nulla è stato lasciato al caso in termini di design, come spiega la descrizione sul sito ufficiale.

Grazie al rivestimento con finitura trasparente, il tuo pollice scivolerà comodamente sulla superficie della trackball. Il sensore ottico ad alte prestazioni combina grande accuratezza con bassi livelli di consumo energetico.

La scocca è realizzata in plastica riciclata post-consumer (50% per il color Grafite e 21% per il Bianco Sporco), una scelta in linea con la filosofia eco-friendly del marchio. L’ingombro complessivo si attesta a 134x100x48 mm, il peso a 145 grammi. Trovano posto cinque pulsanti personalizzabili: click sinistro, click destro, indietro, avanti e scroller con click centrale.

ERGO M575 Wireless Trackball è già in vendita al prezzo di 49,99 euro sullo store online ufficiale di Logitech. Le due colorazioni disponibili sono quelle già citata poc’anzi: Grafite e Bianco Sporco.