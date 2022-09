Logitech G CLOUD: portatile per il cloud gaming

Il cloud gaming ancora fatica a prendere piede, almeno nel nostro paese, complice anche una diffusione non esattamente capillare della banda ultralarga. Alcune realtà hanno però già deciso di puntare con decisione su questo ambito, con la prospettiva di un cambiamento a stretto giro. Un’ennesima testimonianza è quella che giunge con la presentazione di Logitech G CLOUD, dispositivo dedicato esclusivamente a questa modalità di fruizione dei titoli.

Cloud gaming: la console portatile Logitech G Cloud

Con il suo display 1080p da 7 pollici (frequenza di aggiornamento 60 Hz) e il processore Qualcomm Snapdragon 720G, garantisce il supporto ai servizi di Xbox Game Pass Ultimate e NVIDIA GeForce Now. La fase di progettazione è stata portata avanti in partnership con Tencent Games. Per quanto riguarda la connessione, avviene ovviamente via Wi-Fi. Questo il commento di Ujesh Desai, vicepresidente e direttore generale di Logitech Gaming.

Il cloud gaming è un modo nuovo ed entusiasmante di giocare. Adoro il fatto che si possa accedere alle librerie da qualsiasi luogo. Volevamo sfidare noi stessi a costruire un dispositivo perfettamente ottimizzato per il cloud gaming. Questo significa controlli di precisione, simili a quelli di un controller Xbox di fascia alta, un ampio schermo HD, un’incredibile durata della batteria e un design leggero per consentire ai giocatori di godere di lunghe sessioni di gioco senza alcun compromesso.

Di seguito una galleria di immagini che permette di apprezzarne il design nel dettaglio. Le dimensioni sono pari a 257x117x33 millimetri, il peso si attesta a 463 grammi.

Tra le funzionalità incluse si segnala la possibilità di eseguire lo streaming di giochi locali da una console Xbox (attraverso l’app Xbox) e i giochi Steam (tramite SteamLink) oltre alla riproduzione dei video. La batteria offre un’autonomia dichiarata pari a 12 ore con una sola ricarica.

La data di uscita di Logitech G CLOUD è stata fissata per il mese di ottobre 2022 in Nord America. Più avanti arriverà anche nel resto del mondo. Per quanto riguarda il prezzo, inizialmente costerà 349,99 dollari (299,99 dollari in promo lancio).