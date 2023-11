Logitech G G502 HERO: sconto ASSURDO del 52% su Amazon

Se sei un appassionato di gaming, sicuramente apprezzi l’importanza di avere l’attrezzatura giusta per dominare il campo di battaglia virtuale. E cosa c’è di meglio di un mouse da gaming di alta qualità come il Logitech G G502 HERO? Ancora meglio, al momento puoi approfittare di uno sconto incredibile del 52% su Amazon. Approfitta subito di questo affare e acquistalo al prezzo stracciato di soli 44,90 euro.

Logitech G G502 HERO: le scorte a disposizione si stanno esaurendo velocemente

Il cuore pulsante di questo mouse è il sensore Gaming HERO, che offre un tracciamento di precisione fino a 25.600 DPI senza smoothing, filtraggio o accelerazione. Immagina di poter controllare ogni movimento del tuo personaggio con la massima precisione, garantendo che ogni tua mossa sia eseguita con la massima accuratezza.

Con 11 pulsanti programmabili e una rotella di scorrimento ultraveloce a doppia modalità, il Logitech G G502 HERO ti offre un controllo personalizzato completo delle tue impostazioni di gioco. Adattalo alle tue esigenze e goditi un vantaggio competitivo in ogni partita. Un altro elemento che distingue questo mouse è il sistema di regolazione del peso. Personalizza il tuo stile di gioco aggiungendo fino a cinque pesi da 3,6 g per una configurazione di peso e bilanciamento su misura. Adatta il mouse alle tue preferenze per ottenere la massima comodità durante le lunghe sessioni di gioco.

La tecnologia LIGHTSYNC è un’altra caratteristica da non sottovalutare. Con un’illuminazione RGB completamente personalizzabile, il mouse si sincronizza con il tuo stile di gioco, creando un’esperienza visiva coinvolgente e unica.

Il tensionamento meccanico dei pulsanti, grazie al sistema a molla metallica integrato, assicura clic precisi e comandi rapidi. Ogni azione è eseguita con la massima reattività, consentendoti di superare i tuoi avversari con facilità.

Infine, il Logitech G è il brand di accessori gaming più venduto al mondo, confermando la sua affidabilità e qualità. Non perdere l’opportunità di migliorare la tua esperienza di gioco con il Logitech G G502 HERO, ora a un prezzo irresistibile su Amazon di soli 44,90 euro. Acquistalo subito prima che sia troppo tardi, noi ti abbiamo avvisato.

