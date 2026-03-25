Logitech G G522 LIGHTSPEED: cuffie da gaming per sentire i suoni impercettibili

Immergiti completamente nei tuoi videogiochi con delle cuffie da gaming wireless straordinarie che oggi potrai avere a molto meno del loro prezzo. Dunque vai immediatamente su Amazon e acquista le mitiche Logitech G G522 LIGHTSPEED a soli 129,49 euro, invece che 179 euro.

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Logitech G G522 LIGHTSPEED: tutta la realtà che ti meriti

Con le cuffie wireless da gaming Logitech G G522 LIGHTSPEED potrai vivere una realtà incredibile durante i tuoi videogiochi, riuscendo a percepire suoni che altrimenti non riusciresti a sentire. Inoltre sarai in grado di comprendere la direzione da cui provengono e quindi sarai pronto per rispondere ai nemici che si nascondono.

Garantiscono il massimo del comfort grazie a cuscinetti morbidi, un archetto regolabile con fascia per la testa e un peso di appena 280 grammi. Il microfono incorporato ti consentirà di parlare con i tuoi amici durante le partite online riuscendo a farti sentire perfettamente e senza disturbi. E lo potrai disattivare in un istante. Garantiscono una connessione affidabile e senza latenza sia in modalità wireless che in modalità Bluetooth e le potrai collegare anche con il cavetto USB. Senza fili garantiscono un’autonomia di ben 60 ore consecutive con una ricarica completa.

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